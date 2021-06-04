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下一版Windows作業系統 可能改叫「Windows 11」？

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早確認將會在美國東岸時間6月24日上午11點舉辦發表活動，預計揭曉下一版Windows作業系統，相關消息則指稱新版Windows作業系統可能不再沿用數字「10」，而會轉換至全新Windows 11名稱。

同時，目前也有消息指出Intel計畫在下半年推出的代號「Alder Lake」、第12代Core系列筆電處理器，已經針對下一版Windows作業系統進行最佳化設計，藉此達成更好軟硬體整合效果。

代號「Sun Valley」的下一版Windows作業系統，預期成為2015年7月推出的Windows 10後續更新版本，同時若主要版號從數字「10」換成「11」，意味將會帶來更多顯著更新。

在先前說法中，微軟已經透露將把Windows 10X作業系統特性帶到下一版Windows，同時也有消息表示微軟計畫重新調整軟體是及Microsoft Store，讓使用者更容易藉此取得各類應用軟體，同時也可能改變軟體銷售模式。

另一方面，從微軟近期持續與Qualcomm深度合作Windows on Snapdragon設計，或許意味日後也可能在下一版Windows作業系統強化支援Arm架構設計處理器，甚至可能如更早傳聞加入支援Android平台App，但是否有可能進一步與Google合作Google Play Store軟體市集資源，暫時還無法確定。

而預期下一版Windows作業系統將會在操作介面大幅調整，將會採用大量Fluent Design設計元素，並且採用更簡化、直覺且美觀的操作介面設計，另外也預期會與更多裝置如Xbox、Android手機有更深入連動使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows 10 作業系統

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