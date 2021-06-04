三星揭曉採Windows on Snapdragon設計的Galaxy Book Go系列

在Qualcomm配合微軟Build 2021推出第二版Snapdragon 7c處理器，並且在Computex 2021宣布擴展更大Windows on Snapdragon常時連網筆電市場發展後，三星也宣布日前曾有消息曝光的常時連網筆電Galaxy Book Go系列。

其中，採第二版Snapdragon 7c處理器的Galaxy Book Go，分別採用14吋螢幕，搭載4GB或8GB容量記憶體，並且提供64GB或128GB儲存容量，電力續航時間可達18小時。

而另一款Galaxy Book Go 5G則搭載第二版設計的Snapdragon 8cx，相較Galaxy Book Go僅對應4G LTE連網功能，Galaxy Book Go 5G自然是支援5G連網功能，甚至額外加上可翻轉螢幕，以及對應軍規等級耐用設計，同時也支援Dolby ATMOS全景聲技術。

建議售價方面，目前僅確認Galaxy Book Go將以349美元起跳價格銷售，預計在6月10日於美國市場銷售，至於Galaxy Book Go 5G則尚未確認上市資訊，同時也尚未公布具體硬體細節，但預計會在今年底之前推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦