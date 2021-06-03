不受疫情影響 桃園新創科技線上展出

桃園市青年局與中原大學策畫「桃園新創科技館線上展」，於2021年台北國際電腦展線上智慧平台登場，即日起至6月30日在InnoVEX新創與創新展區全天候展出，打破時空疆界，展現桃園科技創新創業新能量。

「桃園新創科技館線上展」精選桃園市青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地與在地大專院校育成中心共20家亮點團隊，分為科技應用及創新生活兩個 SHOW ROOM 展出，涵蓋AI分析、智慧製造、環境檢測、VR應用、程式教育、綠能科技、與IoT等各領域先驅。

其中有企業研發中空纖維薄膜濾材，流速高出一般0.1微米超濾膜3倍以上，不需電力即可有效隔絕細菌、微生物與塑膠微粒，輕鬆獲得乾淨的飲用水，有效解決世界水資源問題。

「COMPUTEX 2021 Virtual」智慧展覽平台今年首度全面採線上數位展示，只要點選展館連結並登入申請外貿協會線上會員，就可立即體驗。這次展覽以AI與自動化技術，打造個人化數位觀展體驗，結合即時對話、媒合會議智能推薦，智慧互動零距離。

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