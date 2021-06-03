無懼疫情挑戰 蘋果線上商店銷售額去年成長24%

蘋果公司（Apple）今天公布新數據，在疫情挑戰下，App Store線上商店生態系統於2020年創造6430億美元（約新台幣17.8兆元）的銷售額，年增24%。

蘋果數據顯示，過去5年來，超過1/4在App Store上提供數位商品和服務的小型開發者，每年平均營收成長率都超過25%。將近8成小型開發者的App在多個國家的App Store上架。平均而言，這些開發者能從超過40個國家的使用者身上賺取收益。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）說，人們在疫情期間倚賴的App，從宅配到府的食品雜貨、家長和教育工作者使用的教具，到充滿想像力、不斷擴張的遊戲和各項娛樂，方方面面都改變人們的人生。這不僅為使用者帶來令人驚豔的App，更重要的是帶來職缺與機會，它所開拓出來的各項創新，更能推動未來好幾年世界經濟的發展。

一項由Analysis Group經濟學家執行的獨立研究顯示，販賣各類產品與服務的開發者在觸及全球顧客的過程中，拓展自己的業務；App的創造者發揮創造力與熱情，幫助人們維持健康的身體與愉悅的心情，並協助他們與彼此保持聯繫。在開發者努力克服過去一年的挑戰、為生活帶來創新之際，App Store扮演關鍵的支持角色。

這份名為「全球視角下的Apple App Store生態系統」的新研究，探討App Store 如何支持小型企業。自2015年起，全球小型開發者的數量成長40%；而在AppStore中，小型開發者占比高達9成以上。

在這份研究中，小型開發者的定義是一年內旗下所有App總下載次數少於100萬次，且總盈餘不超過100萬美元。

App Store於2008年推出，目前已囊括180萬個App，每週在175個國家有超過50億人次使用。

商品推薦