M1 iPad Pro在台開賣！11吋台幣24900元起、12.9吋Mini LED款台幣34900元起

除了 M1 iPad Pro，Apple TV 4K 也在台開賣 32GB 台幣 5590 元起！

今年蘋果春季發表會上，蘋果更新的產品線中，iPad Pro 讓人意外地直接用上蘋果自家 Apple Silicon M1 晶片，另外也加入 Thunderbolt 連接埠設計，強調在創作越來越蓬勃的年代，透過高運算性能的 iPad Pro，能在創意、遠端直播等都更為流暢。

而昨(2)日首台搭載 M1的 iPad Pro 也悄悄在台灣官網開賣了，全新 11 吋 iPad Pro 的售價為 台幣 NT$24,900 元起。12.9 吋機型配備新型 Mini LED 螢幕，售價台幣 NT$34,900 元起，現在訂購最快下週 6/10 就可以收到貨。

回顧新機種的幾項特色， 12.9 吋的 iPad Pro 配備全新的 Liquid Retina XDR 螢幕讓 iPad Pro 帶來極高的動態範圍，HDR 工作流程上帶來更強大的視覺體驗、更多逼真的細節。

性能部分，新 iPad Pro 的 M1 處理器比 2020 iPad Pro 快 50％，比 A12Z Bionic 的 CPU 性能提高 50％，GPU 性能提高 40％。新推出 2TB 的機型，最多可以在 iPad Pro上儲存多達 60,000 張 ProRAW 照片。另外，USB-C 得到 Thunderbolt 4 支援，使其頻寬增加 4 倍。

iPad Pro 上的相機也有更新，包括針對 AR 應用以及 LiDar 掃描儀的升級。另外，推出 Center Stage 的新型超寬鏡頭。進行視訊通話時，相機會放大和縮小拍攝對象，讓用戶可以出現在螢幕最佳位置，如預期中用上 Mini LED ，稱為 Liquid Retina XDR 螢幕。新螢幕的亮度為 1000 尼特，峰值亮度達到 1600 尼特，而色彩對比度為1,000,000：1。

居家防疫期間需要進行更多遠端協作，目前設備不足夠支援的朋友或許可以參考，又或是你想開始學習新的創意技能繪圖、書寫、影音直播，或是作為第二生產力工具，不妨利用這段在家的時光好好鑽研，也可以在此時購入新設備。

Apple TV 4K 也在台開賣 32GB 台幣 5590 元起

另外，Apple TV 4K 也在台開賣囉！新功能是連結 iPhone 當作校色器，可透過手機的相機掃描電視的色彩平衡，將數據提供給新的 Apple TV，藉此可看到得到改善的圖像和色彩，而不必自己調整電視的亮度與色彩平衡。

Apple TV 遙控器具有全新的設計。透過圓環，進行影片切換，還有一個電源按鈕可以控制的電視，而 Siri 按鈕現在位於外殼的側面， 配備全新點觸式觸控板，無論是點選內容、滑動瀏覽播放列表都更流暢。

全新 Apple TV 4K 32GB 台幣 5590 元起，現在下訂最快下週會到貨，相信居家防疫期間需要宅娛樂的朋友，剛好可以入手！

蘋果官網截圖

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦