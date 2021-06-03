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Android TV裝置也能安裝Apple TV App了！但不含AirPlay投放功能

聯合新聞網 / 楊又肇

日前只能看著Google TV裝置使用者享用，卻無法下載安裝Apple TV App的Android TV用戶，現在終於可以透過Google Play Store下載安裝，就連NVIDIA在市場推出多年的Shield TV也能順利安裝使用。

從去年開始，蘋果就對外擴大Apple TV App合作，讓更多連網裝置可以觀看Apple TV+原創影音內容，或是透過iTunes租賃、購買電影內容，藉此擴展其內容營收機會。

而此次開放更多Android TV電視下載使用，同樣也能藉由Google Assistant數位助理服務以聲控方式開啟Apple TV App，或是將預計觀看內容存放在待看清單內。若是透過Shield TV安裝使用的話，還可以藉由NVIDIA影像技術以人工智慧形式提高影像解析度，或是使用4K畫質的Dolby Vision影片播放呈現效果。

不過，要注意的是，蘋果此次開放更多連網裝置可下載安裝Apple TV App，但其中並未包含AirPlay及AirPlay 2投放功能，在Android TV依然僅能透過Google Cast方式投放內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 電影 Apple TV Android Google

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