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能識別打呼聲！Fitbit準備加入以麥克風量測睡眠環境噪音功能

聯合新聞網 / 楊又肇

除了陸續在旗下穿戴裝置加入量測心率、血氧濃度，以及睡眠品質等功能後，Fitbit接下來顯然計畫在旗下產品加入偵測睡眠環境噪音功能，藉此加強睡眠品質量測功能。

依照9to5Google網站報導指稱，在Google Play Store上架的Fitbit 3.42版本App拆解內容中，發現Fitbit準備加入名為「Snore & Noise Detect」 (鼾聲及噪音偵測)功能，將可協助量測、紀錄使用者睡覺期間面臨可能影響睡眠品質的噪音。

而這些噪音可能包含自己或枕邊伴侶的鼾聲，或是睡眠時鄰近環境造成聲響，進而可能影響使用者睡眠品質，搭配Fitbit原本提供的睡眠品質紀錄功能，協助使用者改善影響睡眠問題。

由於睡眠品質往往容易影響個人身體及精神狀況，加上容易打鼾的話，更有可能罹患呼吸中止症等情況，或許Fitbit希望透過此項功能協助使用者檢視個人睡眠問題。

▲(圖／擷自9to5Google網站)
▲(圖／擷自9to5Google網站)

紀錄方式則會透過Fitbit裝置上的收音麥克風進行偵測，但目前可能無法準確分析鼾聲是否來自使用者自己，或是枕邊伴侶。同時，由於會持續透過麥克風紀錄睡眠時的環境聲音，因此系統會要求使用者至少讓裝置電力維持在40%以上，在使用此項功能時，系統也會要求使用者避免播放協助入睡的白噪音，或是容易影響量測結果的聲音內容。

另外，系統也會依據量測數據透過對應的動物形象，說明使用者睡眠深淺情況，例如以烏龜描述可深層睡眠情況，或是以袋鼠描述可快速入眠狀態，而蜂鳥則代表睡眠時間較短，長頸鹿則代表睡眠較淺，海豚則代表睡眠容易斷斷續續，至於熊則代表睡眠不安穩。

▲(圖／擷自9to5Google網站)
▲(圖／擷自9to5Google網站)

目前此項功能尚未全面開放，但預期會在未來陸續開放所有Fitbit用戶使用，藉此更清楚了解個人睡眠狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 Fitbit 噪音

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