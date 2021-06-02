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NVIDIA揭曉升級版GeForce RTX 3080 Ti、3070 Ti 明起開賣售價曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

在Computex 2021活動上，NVIDIA正式揭曉日前有不少傳聞的GeForce RTX 3080 Ti與GeForce RTX 3070 Ti，前者將使GDDR6X顯示記憶體從原本的10GB增加至12GB，後者雖然仍維持8GB記憶體容量設計，但規格則從原本GDDR6換成傳輸頻寬更高的GDDR6X設計。

其他設計方面，GeForce RTX 3080 Ti總計採用10240組CUDA核心，加速運作時脈為1.67GHz，記憶體頻寬為384位元，顯示卡運作功率為350W，對比先前推出的GeForce RTX 3080，則是採用8704組，CUDA核心，加速運作時脈則是1.71 GHz，記憶體頻寬則是320位元，顯示卡運作時脈則是320W。

顯示效能方面，GeForce RTX 3080 Ti對應34 TFLOPS渲染著色效能表現，以及67 TFLOPS即時光影追跡效能表現，而張量運算效能則對應273 TFLOPS，對比過往推出的GeForce RTX 2080 Ti提升高達50%運算顯示效能。

而GeForce RTX 3070 Ti總計採用6144組CUDA核心，加速運作時脈為1.77GHz，記憶體頻寬為256位元，顯示卡運作功率為290W，對比先前推出的GeForce RTX 3070，則是採用8704組，CUDA核心，加速運作時脈則是1.73GHz，記憶體頻寬為256位元，顯示卡運作功率為220W。

至於GeForce RTX 3070 Ti顯示效能則對應22 TFLOPS渲染著色效能表現，以及47 TFLOPS即時光影追跡效能表現，而張量運算效能則對應174 TFLOPS，對比過往推出的GeForce RTX 2070 Super約提升高達1.5倍運算顯示效能。

外觀設計部分，GeForce RTX 3080 Ti採用與GeForce RTX 3080相近設計，顯示卡維持沿用正反各一、可讓風道直接穿過顯示卡的散熱模式，同樣會佔用兩組PCIe插槽空間，而顯示卡長度也維持在28.5公分。

在GeForce RTX 3070 Ti的設計，則一改GeForce RTX 3070採正面雙風扇散熱設計，而是加入等同GeForce RTX 3080、GeForce RTX 3080 Ti採用正反各一風扇配置，以及可讓風道穿過顯示卡的設計，但金屬框體則維持採用S狀設計，並非採用8字型設計。

GeForce RTX 3080 Ti預計在6月3日開放銷售，建議售價為1199美元起跳，而GeForce RTX 3070 Ti正式開放銷售時間則是6月10日，建議售價則是從599美元起跳。

此次揭曉GeForce RTX 3080 Ti與GeForce RTX 3070 Ti，同時也將銜接先前揭曉的GeForce RTX 3060 Ti，讓遊戲與創作效能體驗再次擴展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA 顯示卡 GeForce

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