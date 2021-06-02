Qualcomm將擴展常時連網筆電市場 暗示有機會進攻桌機

日前隨著微軟Build 2021宣布推出第二版Snapdragon 7c處理器，同時也宣布將與微軟合作銷售基於此款處理器的開發工具組，藉此擴大Windows on Snapdragon常時連網筆電產品市場，甚至更暗示未來將有機會進攻桌機市場。在此次Computex 2021期間，Qualcomm更具體說明未來在常時連網筆電，以及擴增實境技術應用佈局看法。

依照Qualcomm資深副總裁暨行動、運算與基礎設施事業部門總經理Alex Katouzian說明，在行動網路運算持續擴展之下，更多人的使用需求開始從手機擴展到更多裝置，而筆電更是許多人日常使用工具，尤其在目前受到疫情影響改變過往工作及生活方式，使得遠距、彈性工作及學習互動將成為新常態，因此需要更容易連接網路、輕便且長時間使用，並且能對應充足運算效能的設計，讓筆電能滿足更多後疫情時代使用需求。

尤其在超過80%比例企業準備在特定情況下維持遠距工作模式，而超過70%比例受雇員工也希望能繼續彈性辦公等情況下，Qualcomm認為常時連網筆電將比過去幾年會有更大成長動力。

因此，在今年宣布推出鎖定主流機種應用的第二版Snapdragon 7c處理器，搭配先前已經推出的第二版Snapdragon 8cx處理器，藉由整合Qualcomm旗下無線連網技術、人工智慧應用，以及確保數據安全的使用體驗，將能創造全新常時連網筆電需求市場，同時也能藉由運算效能、連網方式滿足不同用戶族群。

▲Windows on Snapdragon筆電設計也整合諸多在手機提供使用體驗

擴大常時連網筆電使用需求市場

目前包含華碩、宏碁、三星、聯想、HP等OEM業者均與Qualcomm合作打造應用Snapdragon處理器的常時連網筆電，而Qualcomm也持續與微軟深入合作Windows on Snapdragon產品設計，更與Google合作Chromebook設計，藉此實現過去Google主打的Chrome OS常時連網使用體驗。

而Qualcomm過去與微軟多年合作，將Arm架構設計的Snapdragon處理器帶到Windows裝置，卻始終未能撼動過往以Intel為首的x86架構市場，反而蘋果在去年大動作表態將以兩年時間，讓原本採用Intel處理器的Mac機種全數換成Arm架構設計的Apple silicon處理器，才使得Intel大動作地在宣傳上進行反擊。

許多人的看法認為原因出在蘋果一開始就讓使用者能無縫銜接原本Mac上的軟體使用體驗，並且加上效能不僅相近，還能以更安靜形式運作，甚至電池續航力也比以往提升許多，因此改變幅度能有明顯感受。反觀Qualcomm過去與微軟合作，雖然標榜能以Arm架構對應更長使用時間，卻面臨軟體使用相容問題，因此讓許多前期使用者的感受不佳，導致後來即使Qualcomm與微軟持續改善軟體相容表現，始終難以形成龐大使用規模。

不過，Alex Katouzian認為Qualcomm已經與微軟有深度合作經驗，因此預期未來將使Windows on Snapdragon常時連網筆電使用體驗持續精進，並且與龐大Windows市場生態更無縫串接。相比蘋果在macOS運作環境相對封閉，Alex Katouzian預期藉由Windows市場生態能提供更好、更完整的使用體驗。

雖然目前並未計畫推出以Snapdragon處理器打造的桌機產品，但從Qualcomm提出以小型PC形式打造的Windows on Snapdragon開發工具組來看，以及日前Qualcomm產品管理部門資深總監Miguel Nunes回應說法，以及此次Alex Katouzian說明不排除此類可能的說法，似乎均暗示未來將會有桌機產品問世。

強調未來毫米波技術發展動能，未來將銜接Wi-Fi 7無線網路創造更大傳輸頻寬

除了說明在Windows on Snapdragon常時連網筆電發展狀態，Qualcomm方面也強調目前在5G網路應用發展佈局，強調目前在全球地區已經有超過270家電信業者投入5G網路發展，並且預期可在2035年推動高達13.1兆美元市場產值，同時也有更多電信業者採用Qualcomm提出5G連網解決方案，並且認為接下來將有更多電信業者採納傳輸頻寬更高的毫米波 (mmWave)連接技術，藉此推動更高速的無線網路接取應用。

除了強調毫米波在接下來的5G網路應用發展重要性，Qualcomm也強調在Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E無線網路技術發展，甚至說明未來也會在最快時間提出Wi-Fi 7應用解決方案，藉此配合5G或未來的6G網路技術帶動更高頻寬傳輸使用需求，並且讓混合時境、擴增實境等應用變成市場主要使用模式，進而改變既有透過手機、筆電等裝置的運算體驗。

▲Qualcomm預期未來3-4年內銜接至Wi-Fi 7無線網路規範時，將會帶動更大無線連網頻寬

▲在無線網路傳輸頻寬更大之下，預期將使混合時境應用可以成為日常使用模式

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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