AMD揭曉Radeon RX 6000M系列GPU 同步提出AMD Advantage筆電設計方案

今年初揭曉Ryzen 5000系列筆電處理器後，AMD也如市場預期選在Computex 2021揭曉對應筆電產品使用的Radeon RX 6000M系列GPU，同樣也採用RDNA 2顯示架構設計。另一方面，AMD也與合作夥伴共同提出AMD Advantage筆電設計方案，同時更宣布正式推出日前預告的FidelityFX Super Resolution應用技術。

Radeon RX 6000M系列GPU將包含Radeon RX 6800M、Radeon RX 6700M與Radeon RX 6600M，其中Radeon RX 6800M、Radeon RX 6700M分別標榜可在1440P顯示規格下實現120fps及100fps畫面顯示表現，而Radeon RX 6600M則可在1080P解析度下實現100fps畫面表現。

不過，Radeon RX 6800M採用GPU設計，並非直接桌機顯示卡Radeon RX 6800採用的Navi 21作簡化，而是採用桌機顯示卡Radeon RX 6700採用的Navi 22為基礎，至於Radeon RX 6700M則採用Navi 23，Radeon RX 6600M則是以Navi 24為設計。

AMD預期搭載Radeon RX 6000M系列GPU，並且搭配Ryzen 5000系列處理器的筆電產品，最快會在6月進入市場銷售，首波會由華碩、聯想、HP、微星等業者推出相關產品。

而為了詮釋旗下處理器及顯示卡技術優勢，AMD此次更宣布與合作夥伴共同提出名為AMD Advantage的筆電設計方案，分別以效能、顯示、與遊戲應用三個區塊打造更好筆電使用體驗。

在效能部分，AMD自然強調目前以Ryzen 5000系列處理器搭配Radeon RX 6000M系列GPU將能發揮更高效能，至於在顯示部分則強調必須搭載144Hz畫面顯示更新率與更新頻率可調設計，並且對應更低延遲顯示效果，並且支援AMD FreeSync Premium技術，另外則可選擇對應300 nits以上亮度、採用IPS或OLED面板，並且加入支援100% sRGB或72% NTSC色彩顯示表現。

另外在遊戲體驗方面，AMD也強調必須藉由搭載NVMe SSD帶動3倍以上執行反應效率，並且讓溫度可控制在40度左右，電池續航時間也必須在10小時以上。

先前已經預告許久的FidelityFX Super Resolution應用技術，AMD此次也宣布將對外開放使用，並且將與主要遊戲工作室合作。但相比NVIDIA採用的DLSS作法是直接與遊戲引擎整合，亦即遊戲開發者無須作特別調整即可直接採用，AMD提出的FidelityFX Super Resolution應用技術則是由開發者在內容設計過程使用，因此預期初期普及應用表現可能會不比DLSS。

但是在與Sony PlayStation 5、微軟Xbox Series X，並且與更多遊戲工作室合作，加上AMD強調只要運算環境採用AMD處理器或顯示卡，即便使用AMD處理器+NVIDIA顯示卡，或是Intel處理器+AMD顯示卡組合，都能使用FidelityFX Super Resolution應用技術 (只是提升效果會有限)，或許也會吸引更多遊戲業者加入AMD此項技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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