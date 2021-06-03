PPT忘詞救星來了！4個吸睛簡報小技巧 在家工作也要提升生產力
疫情爆發後，大家待在家裡的時間比往常來的長，但很多人也不完全放假，還有一堆開不完的線上會議等著大家，今天分享一些PPT的簡報小工具給大家認識一下，在家也要提升生產力
使用版本: office 2016
1.備忘錄/簡報者檢視模式：
🚩備忘錄:職場小白必備，怕一時緊張漏掉重要內容嗎，備忘錄記起來
點開下方備忘錄，就可以直接筆記起來囉
🚩簡報者檢視模式:投影播放時【右鍵】 ➡️【簡報者檢視模式】
✨簡報者檢視模式優點: 1.嚴重忘詞者 2.提前看一頁內容
2.老花放大鏡:
報告之中遇到比較小的圖示，或是需要放大的部分，只要點一下放大鏡工具就ok囉。
3. 螢幕翻黑/白：B/W
運用好黑屏/白屏，可以讓大家把目光聚焦在講者身上，而不是只看PPT。
4.螢光筆 / 畫筆 / 箭頭/ 橡皮擦 :
筆刷的引導，讓聽眾更能了解你的思路
✨快捷鍵懶人包:
雷射筆 Ctrl+L (Laser)
箭頭 Ctrl+A (Arrow)
畫筆 Ctrl+P (Pen)
橡皮擦 Ctrl+E (Eraser)筆跡全部清除
TIP:這些如果記不住，【簡報者檢視模式】裡面都有圖示可選
《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》
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