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Google相簿不再免費無限備份 2招有效管理空間

中央社 / 台北1日電
從今天開始，Google相簿以高畫質格式備份的相片和影片將計入每個帳戶的15GB免費儲存空間，不再提供免費無限備份。（圖／路透）
從今天開始，Google相簿以高畫質格式備份的相片和影片將計入每個帳戶的15GB免費儲存空間，不再提供免費無限備份。（圖／路透）

從今天開始，Google相簿以高畫質格式備份的相片和影片將計入每個帳戶的15GB免費儲存空間，不再提供免費無限備份。用戶可以透過Google One和Google相簿的2個相關功能，更有效管理儲存空間。

首先，使用者可以透過Google One應用程式或網頁版免費提供的儲存空間管理工具，協助管理Google帳戶的儲存空間，包括Gmail、雲端硬碟及相簿等服務的儲存空間用量，還可以保留需要的檔案、刪除不再需要的項目，並騰出空間儲存其他內容，這些動作都能在同一個地方執行。

其次，Google相簿內建「管理儲存空間」功能，可以查看剩餘儲存空間，也會列出模糊的相片、大型相片及影片、螢幕截圖、其他應用程式等系統建議刪除的內容。不過在刪除之前，還是先仔細檢查過比較妥當，以免誤刪重要內容。

如果在15 GB的免費配額之外還需要更多儲存空間，用戶可以透過Google One升級更大容量的儲存空間方案。

目前每個Google帳戶均有15GB的免費儲存空間配額，由Gmail、Google雲端硬碟和Google相簿共用。自今年6月1日起，Google相簿中以「高畫質」與「快速備份畫質」選項備份的內容，以及透過協作內容製作應用程式新建立或編輯的檔案，例如Google文件、試算表、簡報、繪圖、表單及協作式數位白板Jamboard，都將計入Google帳戶儲存空間。

在今年6月1日之前以「高畫質」上傳的任何照片和影片，以及上次編輯時間在今年6月1日前的檔案，則不受這項異動影響。

Google Workspace客戶解決方案專家馮剛先前表示，每天有超過430萬GB的內容上傳到Gmail、雲端硬碟和相簿。為因應使用者高速成長的需求，Google在帳戶儲存空間政策上做出調整，以確保能繼續投注資源與心力讓產品能夠更符合未來的使用需求，保存使用者的重要數位資產與記憶。

Google 雲端硬碟 Google相簿

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