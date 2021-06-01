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Intel讓第11代Core U系列筆電處理器運作時脈跨入5GHz「更輕薄、更具效能」

聯合新聞網 / 楊又肇

針對今年更新的第11代Core U系列筆電處理器Intel在此次Computex 2021進一步宣布推出運作時脈可達5.0GHz的Core i7-1195G7規格選項，並且在主流筆電機種應用需求額外增加一組運作時脈可達4.5GHz的Core i5-1155G7規格，而運作電功率同樣介於12W-28W之間。

相較先前已經讓桌機、H系列筆電處理器的運作時脈可達5GHz，Intel此次宣布推出的Core i7-1195G7處理器，更讓U系列處理器也加入可達5GHz運作時脈規格，藉此讓輕薄筆電產品也能對應更高運算效能。

而此次推出的Core i7-1195G7處理器，分別對應4核心、8線程設計，並且整合96組EU的Iris Xe顯示設計，以及12MB快取記憶體，支援DDR4-3200或LPDDR4x-4266記憶體規格，運作電功率則介於12W-28W之間，基礎運作時脈為2.9GHz，最高可達5.0GHz，所有核心全部啟用時的最高運作時脈更可達4.6GHz，至於Iris Xe顯示設計的運作時脈為1.4GHz，同樣對應Intel Gaussian與神經網路加速器設計。

至於Core i5-1155G7處理器則同樣對應4核心、8線程設計，但Iris Xe顯示設計調整為整合80組EU，快取記憶體調整為8MB，一樣支援DDR4-3200或LPDDR4x-4266記憶體規格，運作電功率也是介於12W-28W之間，基礎運作時脈則是2.5GHz，最高可達4.5GHz，所有核心全部啟用時的最高運作時脈可達4.3GHz，至於Iris Xe顯示設計的運作時脈為1.35GHz，並且同樣對應Intel Gaussian與神經網路加速器設計。

相較競爭對手AMD Ryzen 7 5800U處理器，Intel標榜Core i7-1195G7處理器可在遊戲及創作使用需求，將可帶動1.46倍以上運算效能，甚至在創作需求最高可提高8倍的編碼處理效率提升表現 ()，同時也強調可對應市面上絕大多數的影音編碼處理需求，另外更在多工生產力表現比提高AMD同級處理器提升1.14倍以上效能。

註：運用Intel高速影像同步轉檔技術 (Quick Sync Video)將4K 10 bit HEVC影片轉換成1080P HEVC影片規格情況下。

除此之外，Intel更強調本身除了在處理器有真實效能表現優勢，更在4G LTE及未來即將普及畫的5G網路應用佔有優勢，同時在現有諸多筆電產品更直接採用Intel Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E無線網路技術設計，藉由無線連接方式讓筆電使用更方便。

同時，針對蘋果計畫捨棄使用Intel處理器，並且讓Mac全面換上Arm架構設計的Apple Silicon處理器，Intel強調藉由旗下處理器與微軟Windows作業系統整合才能發揮更大軟體使用效益，同時也能藉由Intel處理器推動更高運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel 處理器 筆電

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