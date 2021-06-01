藉第11代Core H45系列筆電處理器真實效能 Intel開創遊戲、創作兼具筆電需求市場

在此次Computex 2021期間，Intel再次強調日前推出的第11代Core H45系列效能款筆電處理器所帶來真實效能 (real performance)，標榜在採相近硬體規格情況下，能比AMD Ryzen 9 5900HX處理器機種提升1.14倍至1.15倍以上的遊戲或創作運算效能，並且維持筆電機身輕巧設計。另外，Intel也宣布藉由第11代Core H45系列效能款筆電處理器打造僅8公升容積，並且可安裝完整尺寸獨立顯示卡的Beast Canyon NUC設計。

依照Intel說明，此次推出的第11代Core H45系列效能款筆電處理器，由於採用更小製程設計，因此在運算效能、電力續航表現均有大幅提升，因此不僅在既有的電競筆電產品線可發揮更高遊戲執行表現，同時也創立更輕薄、可兼具遊戲與創作需求的筆電產品，不像過往在電競筆電必須採用厚度更高的機身維持散熱需求，或是放入更大電池設計，而可在更輕薄機身發揮更大運算效能，同時也能使電力維持更久續航力。

而Intel也強調，在同時兼具遊戲與創作需求之下，更創造全新筆電類型市場發展機會，讓過往必須藉由電競筆電更高運算效能進行創作需求能有更多選擇，甚至可以挑選外觀相對低調，但是同時符合遊戲及創作需求運算效能表現的筆電。

另一方面，Intel更認為接下來會有更多鎖定創作者、遠距工作者需求的創作筆電產品市場發展機會，而目前已經有越來越多OEM品牌加入此塊市場，藉此滿足創作者需要更高運算效能，卻又不希望使用外觀設計相對浮誇的電競筆電，甚至可在螢幕、手寫及觸控等需求有更好使用體驗。

代號Horizon，Dell藉由第11代Core H45系列效能款筆電處理器打造的Alienware x17

此次同步預覽的新款Beast Canyon NUC，則是採用第11代Core H45系列效能款筆電處理器打造，並且以僅有8公升容積、可安裝完整尺寸獨立顯示卡機身設計，讓使用者能以更輕便方式用於遊戲、創作需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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