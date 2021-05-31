Qualcomm預計在下半年推出 運作時脈達3.0GHz以上的Snapdragon 888+處理器
去年底宣布推出高階旗艦處理器Snapdragon 888之後，Qualcomm顯然也計畫在今年下半年接續推出運作時脈更高，甚至可達3.0GHz表現的Snapdragon 888+ (或以Snapdragon 888 Pro為稱)。
近期在Geekbench效能測試數據出現一款以「Lahaina」 (註)為稱的Qualcomm處理器，其中運算時脈最高可達3.0GHz，而基礎運作時脈則是1.8GHz。
註：Lahaina (拉海納)是美國夏威夷州茂宜縣中最大的人口普查指定地區，位於茂宜島西岸。
目前還無法確認Qualcomm預計何時推出新款Snapdragon 888+處理器，並且預期應用在下半年規劃推出的高階旗艦手機。
從去年選在今年7月初揭曉運作時脈達3.1GHz的Snapdragon 865+處理器，同時率先應用在華碩ROG Phone 3系列，以及聯想後來推出的Legion Phone Duel情況來看，Qualcomm也有可能選在相近時間公布Snapdragon 888+處理器，並且用於三星預期會在今年7月推出的新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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