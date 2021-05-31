Qualcomm預計在下半年推出 運作時脈達3.0GHz以上的Snapdragon 888+處理器

只要透過全台公共圖書館的讀者證號和密碼，就能在線上免費看電影！不曉得大家知不知道，圖書館除了可借閱書籍，其實還有電影等視聽資料可以借，近期台灣疫情升溫，許多人待在家的時間也變長了，為此國家圖書館提供了「公共圖書館區域資源中心電影院」的線上服務，只要利用全台各個公共圖書館的讀者證號和密碼，就可以免費在線上看電影

2021-05-29 15:38