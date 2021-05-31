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Western Digital新增SanDisk Professional品牌 同步更新多款儲存產品

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Western Digital啟用全新SanDisk Professional品牌
▲Western Digital啟用全新SanDisk Professional品牌

Western Digital稍早公布旗下系列產品更新消息，其中包含啟用全新SanDisk Professional品牌，鎖定高階專業儲存需求，另外也更新包含WD_BLACK Gaming系列產品，並且針對嵌入式及雲端儲存需求提供全新產品。

其中，SanDisk Professional品牌產品將會納入Western Digital旗下G-Technology品牌產品線，首波推出可對應每秒可達400MB寫入速度的新款CFexpress記憶卡VPG400，以及分別可對應存取CFast、CFexpress、RED Mini-Mag，另外也包含可存取CF、micro SD及SD記憶卡的四款讀卡機，本身能以USB-C連接線與PC裝置連接，或是透過此次同步推出的PRO-DOCK 4串接使用，更針對高儲存容量需求推出4TB容量的G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe SSD。

▲SanDisk Professional品牌產品將納入Western Digital旗下G-Technology品牌產品線
▲SanDisk Professional品牌產品將納入Western Digital旗下G-Technology品牌產品線

首波SanDisk Professional品牌產品僅G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe SSD會在6月率先推出，其餘則會在今年夏季陸續推出。

▲首波SanDisk Professional品牌產品
▲首波SanDisk Professional品牌產品

▲可對應每秒可達400MB寫入速度的新款CFexpress記憶卡VPG400
▲可對應每秒可達400MB寫入速度的新款CFexpress記憶卡VPG400

▲可對應存取CFast、CFexpress、RED Mini-Mag，另外也包含可存取CF、micro SD及SD記憶卡的四款讀卡機
▲可對應存取CFast、CFexpress、RED Mini-Mag，另外也包含可存取CF、micro SD及SD記憶卡的四款讀卡機

▲可搭配模組化讀卡機使用PRO-DOCK 4
▲可搭配模組化讀卡機使用PRO-DOCK 4

而在WD_BLACK Gaming系列，則是針對PlayStation 5推出可擴充儲存容量的WD_BLACK D30 Game Drive SSD，針對Xbox推行版本則會額外1個月的Xbox Game Pass Ultimate會員服務。至於針對PC裝置則推出新款PCIe 4.0規格的WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD，讓使用者能更輕易升級桌機或筆電儲存容量。

▲對應PlayStation 5使用的WD_BLACK D30 Game Drive SSD
▲對應PlayStation 5使用的WD_BLACK D30 Game Drive SSD

對應PlayStation 5使用的WD_BLACK D30 Game Drive SSD，建議售價為89.99美元起跳，預計推出的500GB、1TB與2TB容量規格，對應Xbox使用版本建議售價則從99.99美元起跳，容量規格則與對應PlayStation 5版本相同 (增加的10美元應該就成為Xbox Game Pass服務成本…)。

▲對應Xbox使用的WD_BLACK D30 Game Drive SSD
▲對應Xbox使用的WD_BLACK D30 Game Drive SSD

前者現在已經可在美國特定Western Digital合作通路、線上商店銷售，後者則要等到今年6月月開賣。

至於新款PCIe 4.0規格的WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD，建議售價則是54.99美元，預計會在今年夏季推出。

▲鎖定親民價位、採PCIe 4.0規格WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD
▲鎖定親民價位、採PCIe 4.0規格WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD

針對手機、以及虛擬實境、擴增實境頭戴裝置，或更多需要嵌入式儲存需求，Western Digital則是推出新款符合JEDEC提出UFS 3.1規範的嵌入式儲存元件，並且標榜可提升高達90%寫入效能，推出時間則在會今年下半年應用在市售商品。

▲Western Digital新款符合JEDEC提出UFS 3.1規範的嵌入式儲存元件
▲Western Digital新款符合JEDEC提出UFS 3.1規範的嵌入式儲存元件

另外，針對雲端儲存需求推出的Ultrastar Zoned Namespaces SSD，則標榜可提供增加25%儲存密度，並且可在MySQL環境運作下提升3倍每秒傳輸效率，藉此對應高負載資料傳輸需求。而搭載Ultrastar Zoned Namespaces SSD、對應MySQL服務運作的Percona伺服器預計會在今年下半年推行

▲針對雲端儲存需求打造的Ultrastar Zoned Namespaces SSD DC ZN540
▲針對雲端儲存需求打造的Ultrastar Zoned Namespaces SSD DC ZN540

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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