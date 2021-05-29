宅在家不孤單！國家圖書館上百部國內外電影、動畫片、紀錄片免費線上看

只要透過全台公共圖書館的讀者證號和密碼，就能在線上免費看電影！

不曉得大家知不知道，圖書館除了可借閱書籍，其實還有電影等視聽資料可以借，近期台灣疫情升溫，許多人待在家的時間也變長了，為此國家圖書館提供了「公共圖書館區域資源中心電影院」的線上服務，只要利用全台各個公共圖書館的讀者證號和密碼，就可以免費在線上看電影

進入網站後，要先點選右上角的「註冊／登入」，透過全台各公共圖書館讀者證號和密碼來進行使用者登入，如果你沒有公共圖書館的圖書證，也能另外透過線上申請的方式來註冊

登入完成後，系統會直接跳回線上電影院的畫面，就可以在這邊（準備好零食）然後挑一部你喜歡的電影來看了。選擇蠻多元的，有台灣國片、歐美片、紀錄片，還有動畫片，而且每個類別下面也都還有更詳細的分類，讓民眾可以更方便去挑選自己想看的電影

如果選好你想看的電影，只要直接點進去就可直接開始播放，不需要再額外下載其他的應用程式，而且下面還會有劇情、導演、演員的介紹，以及更多影片供大家選擇，整體操作上來說很直覺也很方便，重點是免費又無廣告，我這個週末可能就會待在這了

除了線上電影院，其實國圖還另外提供了遠距學園和數位課程的線上服務，提供給這段期間待在家的我們更多選擇，可以在這些網站上聽到許多不同的演講或看看電子書，讓我們在居家防疫期間順便豐富身心靈

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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