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Apple Watch Series 7兩個重大升級：全新設計和血糖監測

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

雖然距離美國 Apple 公司發布 Apple Watch Series 7 還有至少四個月的時間，但已經有關於下一代 Apple Watch 的平邊設計傳言。根據最近的報導，即將推出的 Apple Watch Series 7 據傳將有兩個主要升級。

Apple Watch Series 7 第一個重大變化是一個全新的設計。去年，蘋果分析師郭明錤說，2021 年的蘋果手錶將進行重新設計。現在，爆料大神 Jon Prosser 披露了據稱是新設計的渲染圖，該渲染圖基於洩露的真實世界圖片和供應鏈來源的 CAD 文件。

新設計的特點是側面更平坦，使 Apple Watch 與蘋果最近在 iPad Pro、iPad Air、iPhone 12 和 iMac 上看到的設計語言相一致。 Prosser 預計，顯示螢幕的尺寸選擇將保持不變，但可能會有一個新的綠色選擇。

蘋果上次重新設計其智慧手錶是 Apple Watch Series 4，螢幕大了 30%。隨著 Apple Watch Series 5 的推出，該公司推出了 Always-On 顯示螢幕，當然這並不是重新設計，但給手錶帶來了新的外觀。

第二個升級是增加了首創的血糖監測技術，這可能是更容易管理糖尿病等疾病的一個突破。

據 ETNews 報導，Apple Watch Series 7 系列將通過一個無創的光學傳感器進行血糖監測。測量血糖水平，也被稱為血糖水平，對管理糖尿病等疾病至關重要。通常情況下，測量血糖需要在血糖儀中測試一滴血，或使用植入式連續血糖監測儀 (CGM)。

蘋果公司設計的血糖光學傳感器，被認為是一種不需要侵入式的膚頂式連續監測解決方案。據稱，該公司已經獲得了圍繞血糖監測的專利，據稱它現在專注於在技術商業化之前確保可靠性和穩定性。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

糖尿病 專利 蘋果 Apple Watch 智慧手錶

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