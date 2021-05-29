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聯想新款Yoga Pad Pro可懸掛牆上使用 還能充當外接顯示螢幕

聯合新聞網 / 楊又肇

目前一線品牌中，聯想是少數仍在市場推行Android平板的業者之一，同時也積極在平板裝置找出差異化發展，而稍早揭曉的Yoga Pad Pro，則是延續過往立架設計，不僅讓平板能立於桌面上使用，此次更融合掛架設計，讓平板裝置能配合掛勾懸掛使用。

相較過往僅能將平板撐起的立架設計，此次Yoga Pad Pro採用可180度上掀的立架更可作為掛架，讓使用者能方便將平板利於桌面上，或是懸掛在牆上當作智慧顯示器，同時也能藉由不同立架角度對應不同使用方式。

外觀部分則採用13吋、2160 x 1350解析度的LtPS LCD螢幕，背面則採用Alcantara人造麂皮材質披覆，支架轉軸部分則讓入兩組2.5W輸出擴音器，並且在另一側放入兩組2W輸出擴音器，均由JBL調整聲音輸出。

同時硬體方面則配置Qualcomm Snapdragon870處理器、8GB LPDDR記憶體與256GB UFS3.0儲存容量，內建電池則達10200mAh，支援QC4.0快充，而相機部分則配置具有ToF模組的800萬畫素視訊鏡頭，連接功能則支援Wi-Fi 6，但並未額外提供可安裝SIM卡上網版本。

其他部分則具備4096階的手寫筆應用功能，作業系統則維持採用android 11，並且採用聯想ZUI 11.5客製化介面。另外，Yoga Pad Pro較特別地方在於搭載micro HDMI輸入，因此可以連接各類裝置輸出顯示內容，藉此成為行動顯示器。

建議售價方面，Yoga Pad Pro將以人民幣3299元價格先在中國市場銷售，暫時尚未計畫在其他市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

平板 聯想 Android 螢幕

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