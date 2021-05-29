如何從Google文件下載所有圖片？一鍵打包按順序存進資料夾

現在好像很少用到 Microsoft Office，反倒是直接打開瀏覽器進入 Google 雲端硬碟編輯 Google 文件更為方便，畢竟線上編輯器可以做到大部分文書處理軟體可以做的工作，還兼具即時備份同步和分享協作等功能。如果你很習慣使用 Google 文件編輯器，會發現線上編輯器還是有所限制，舉例來說，遇到圖片時無法直接右鍵將圖片保存下來，不像在 Word 或是其他 Office 軟體可以直接儲存圖片。

最近看到一些網站教大家如何將 Google 文件的圖片一次全部儲存起來，是個非常實用而且簡單的小技巧，若你經常從 Google 雲端硬碟接收文件，或是開啟編輯文件，都可透過相同方式取得文件裡用到的所有圖片。

因為是將文件下載、保存為 .html 網頁格式，圖片會獨立於另一個資料夾，能輕鬆將文件所有圖片匯出儲存成個別的圖檔，不過要注意的是圖片檔名會被自動重新命名（以 image1.gif 往下排列），而且畫質也會經過壓縮。

Google 雲端硬碟 https://drive.google.com/

使用教學

STEP 1

在 Google 文件編輯模式下很難取得圖片，如果在圖片上點選右鍵，只會有一些相關編輯選項，像是裁切圖片、取代圖片或是設定圖片選項，要將圖片保存下來就會遇到困難。

STEP 2

點選上方選單「檔案」後選擇「下載」，將文件保存為「網頁（.html，壓縮）」格式。

STEP 3

下載後解壓縮，從「images」資料夾就能取得文件裡的所有圖片，格式為 gif。

值得一試的三個理由： 1.Google 文件可透過下載方式將文件裡的圖片一次打包匯出 2.下載時選擇「網頁（.html，壓縮）」格式解壓縮後圖片會在 images 資料夾 3.依照順序重新命名，格式為 .gif，圖片經過壓縮而有一些畫質上的損失

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

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