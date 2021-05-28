Razer更新小尺寸機械式鍵盤BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 採特殊65%比例設計

Razer更新旗下小尺寸機械式鍵盤BlackWidow V3 Mini Hyperspeed，採用較特殊的65%比例配置，主要是在先前採60%比例的設計上，保留「Del」、「Ins」、「Page up」、「Page down」四組按鍵，以及較常使用的四組方向鍵。

跟先前更新的BlackWidow系列鍵盤一樣，BlackWidow V3 Mini Hyperspeed也提供Razer自行設計的綠軸或黃軸，並且採用雙重射出的ABS材質鍵帽設計，同時也提供透過USB-C有線方式連接，或是透過藍牙連接，甚至藉由USB接收器以2.4GHz連接使用。

而內建電力最長可達200小時，完全充飽電力則約需要近5小時時間，若一般使用與有線連接模式交叉使用的話，理論上應該可以不用特別擔心電力不足問題。

另外，USB接收器同樣支援一對多技術，讓使用者能同時連接BlackWidow V3 Mini Hyperspeed，或是包含DeathAdder V2 Pro、Naga Pro，或是Orochi V2等新款滑鼠，至於藍牙連接方式則最多可對應3組裝置配對連接。

建議售價方面，BlackWidow V3 Mini Hyperspeed會以179.99美元，以及新台幣6090員價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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