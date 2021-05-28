快訊

影／及時雨！首批15萬劑莫德納疫苗 將於今日下午三點抵台

紓困4.0個人最多3萬、薪資補貼2萬 蘇揆稱「主動撥款」：最快6/4入帳

Razer更新小尺寸機械式鍵盤BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 採特殊65%比例設計

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer更新旗下小尺寸機械式鍵盤BlackWidow V3 Mini Hyperspeed，採用較特殊的65%比例配置，主要是在先前採60%比例的設計上，保留「Del」、「Ins」、「Page up」、「Page down」四組按鍵，以及較常使用的四組方向鍵。

跟先前更新的BlackWidow系列鍵盤一樣，BlackWidow V3 Mini Hyperspeed也提供Razer自行設計的綠軸或黃軸，並且採用雙重射出的ABS材質鍵帽設計，同時也提供透過USB-C有線方式連接，或是透過藍牙連接，甚至藉由USB接收器以2.4GHz連接使用。

而內建電力最長可達200小時，完全充飽電力則約需要近5小時時間，若一般使用與有線連接模式交叉使用的話，理論上應該可以不用特別擔心電力不足問題。

另外，USB接收器同樣支援一對多技術，讓使用者能同時連接BlackWidow V3 Mini Hyperspeed，或是包含DeathAdder V2 Pro、Naga Pro，或是Orochi V2等新款滑鼠，至於藍牙連接方式則最多可對應3組裝置配對連接。

建議售價方面，BlackWidow V3 Mini Hyperspeed會以179.99美元，以及新台幣6090員價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Razer 機械式鍵盤

延伸閱讀

三星UWB／藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag+丹寧藍登台

失物救星！三星防丟器UWB／藍牙版SmartTag+上市

蘋果新品AirTag在台開賣 到貨期需等上1個月

台灣社交距離App這麼用才準 專家提4建議

相關新聞

三星UWB／藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag+丹寧藍登台

日常生活中經常忘這忘那、找不到東西放在哪裡嗎？三星電子今年發表Samsung Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟...

USB-IF更新USB PD 3.1規範 讓USB-C充電功率最高增加至240W

USB-IF在稍早釋出更新中，明訂USB-C 2.1版本介面設計中，將藉由USB PD 3.1規範讓充電功率可大幅提升至240W，藉此對應更多供電功率需求更高的筆電機種使用。

Panasonic更新高階無反相機GH5 II！強化4K錄影與直播 預告年底推出GH6

2017年推出GH5高階無反相機之後，Panasonic稍早也宣布強化4K錄影與直播功能的GH5 II，另外更預告下一款GH6即將推出消息。

Razer更新小尺寸機械式鍵盤BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 採特殊65%比例設計

Razer更新旗下小尺寸機械式鍵盤BlackWidow V3 Mini Hyperspeed，採用較特殊的65%比例配置，主要是在先前採60%比例的設計上，保留「Del」、「Ins」、「Page up」、「Page down」四組按鍵，以及較常使用的四組方向鍵。

華為WATCH 3下周亮相 搭載鴻蒙系統

華為官方微博今（27）日宣布，華為WATCH 3，搭載HarmonyOS，定位旗艦手表產品，將於6月2日發布。華為WAT...

FCC認證文件洩密！蘋果新款Beats耳機 將以「Beats Studio Buds」為稱

日前在iOS 14.6與tvOS 14.6測試版本原始編碼包含圖像中，透露蘋果準備推出以真無線耳機形式打造的新款Beats耳機消息後，美國FCC認證文件則證實此款新耳機名稱將是Beats Studio Buds。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。