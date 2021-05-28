快訊

影／及時雨！首批15萬劑莫德納疫苗 將於今日下午三點抵台

紓困4.0個人最多3萬、薪資補貼2萬 蘇揆稱「主動撥款」：最快6/4入帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Panasonic更新高階無反相機GH5 II！強化4K錄影與直播 預告年底推出GH6

聯合新聞網 / 楊又肇

2017年推出GH5高階無反相機之後，Panasonic稍早也宣布強化4K錄影與直播功能的GH5 II，另外更預告下一款GH6即將推出消息。

外觀部分，此次更新的GH5 II幾乎採用相同外觀設計，並且維持2030萬畫素感光元件設計，同時加入新款Dual IS 2機身光學防震設計，從先前的5級防震提高至6.5級，另外也提升影片拍攝時的動對焦表現，而在自動識別部分則是強化人體識別、多張臉部對焦，甚至加強寵物或野生動物識別追焦，以及小型物體追焦能力。

影片拍攝部分則是增加10-bit 4:2:0 的 4K60p / C4K60p拍攝模式，同時內建V-LogL格式，以及可額外下載35種V-LogL色彩對應表功能，而輸出影片則可對應10-bit 4:2:2 的 4K60p / C4K60p，另外也將10-bit 4K廣角變型模式從原本30fps提升至60fps。

而此次另一個重點更新，則是增加可透過有線或無線傳輸方式串流1080P畫質影片，藉此將影片即時串流至Facebook、YouTube、Twitch等服務，使用者除了可透過與手機配對連接，並且藉由手機連網資源進行串流，或是透過有線連接方式串流。

其他更新方面，則包含翻轉螢幕從原本162萬點增加至184萬點，而雙UHS II記憶卡插槽則從原本對應V60讀寫規格提升至V90，將可相容使用每秒寫入可達300MB的記憶卡，電池也換成與S5相同的2200mAh電池，但依然可使用GH5電池，並且能透過USB-C連接埠充電。

GH5 II單機身建議售價為1699.99美元，搭配H-ES 12-60mm f/2.8-4 kit鏡的組合建議售價則是2299.99美元。

預告GH6將在今年底亮相

除了公布GH5 II相關資訊，Panasonic也證實著手打造下一款高階無反相機GH6，預計會在今年底正式亮相，並且預告將會採用全新高速感光元件與全新Venus Engine影像處理器，將可拍攝10-bit 5.7K 60p規格影片，另外也能對應10-bit 120 HFR或VFR影片拍攝，或是以不限時間長度拍攝4:2:2 10-bit DCI 4K 60p影片。

不過，其他細節部分則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 Panasonic

延伸閱讀

台南第二波公版直播課 納藝術、體育

直播鬥嘴閃瞎網友　女友卓卓大爆威廉「他很會摺內褲」

抖音禁14歲以下打賞、直播 進入後僅能看「精選」

防疫不停學 愛美語推80堂外師公益直播課

相關新聞

三星UWB／藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag+丹寧藍登台

日常生活中經常忘這忘那、找不到東西放在哪裡嗎？三星電子今年發表Samsung Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟...

USB-IF更新USB PD 3.1規範 讓USB-C充電功率最高增加至240W

USB-IF在稍早釋出更新中，明訂USB-C 2.1版本介面設計中，將藉由USB PD 3.1規範讓充電功率可大幅提升至240W，藉此對應更多供電功率需求更高的筆電機種使用。

Panasonic更新高階無反相機GH5 II！強化4K錄影與直播 預告年底推出GH6

2017年推出GH5高階無反相機之後，Panasonic稍早也宣布強化4K錄影與直播功能的GH5 II，另外更預告下一款GH6即將推出消息。

Razer更新小尺寸機械式鍵盤BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 採特殊65%比例設計

Razer更新旗下小尺寸機械式鍵盤BlackWidow V3 Mini Hyperspeed，採用較特殊的65%比例配置，主要是在先前採60%比例的設計上，保留「Del」、「Ins」、「Page up」、「Page down」四組按鍵，以及較常使用的四組方向鍵。

華為WATCH 3下周亮相 搭載鴻蒙系統

華為官方微博今（27）日宣布，華為WATCH 3，搭載HarmonyOS，定位旗艦手表產品，將於6月2日發布。華為WAT...

FCC認證文件洩密！蘋果新款Beats耳機 將以「Beats Studio Buds」為稱

日前在iOS 14.6與tvOS 14.6測試版本原始編碼包含圖像中，透露蘋果準備推出以真無線耳機形式打造的新款Beats耳機消息後，美國FCC認證文件則證實此款新耳機名稱將是Beats Studio Buds。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。