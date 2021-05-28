Panasonic更新高階無反相機GH5 II！強化4K錄影與直播 預告年底推出GH6

2017年推出GH5高階無反相機之後，Panasonic稍早也宣布強化4K錄影與直播功能的GH5 II，另外更預告下一款GH6即將推出消息。

外觀部分，此次更新的GH5 II幾乎採用相同外觀設計，並且維持2030萬畫素感光元件設計，同時加入新款Dual IS 2機身光學防震設計，從先前的5級防震提高至6.5級，另外也提升影片拍攝時的動對焦表現，而在自動識別部分則是強化人體識別、多張臉部對焦，甚至加強寵物或野生動物識別追焦，以及小型物體追焦能力。

影片拍攝部分則是增加10-bit 4:2:0 的 4K60p / C4K60p拍攝模式，同時內建V-LogL格式，以及可額外下載35種V-LogL色彩對應表功能，而輸出影片則可對應10-bit 4:2:2 的 4K60p / C4K60p，另外也將10-bit 4K廣角變型模式從原本30fps提升至60fps。

而此次另一個重點更新，則是增加可透過有線或無線傳輸方式串流1080P畫質影片，藉此將影片即時串流至Facebook、YouTube、Twitch等服務，使用者除了可透過與手機配對連接，並且藉由手機連網資源進行串流，或是透過有線連接方式串流。

其他更新方面，則包含翻轉螢幕從原本162萬點增加至184萬點，而雙UHS II記憶卡插槽則從原本對應V60讀寫規格提升至V90，將可相容使用每秒寫入可達300MB的記憶卡，電池也換成與S5相同的2200mAh電池，但依然可使用GH5電池，並且能透過USB-C連接埠充電。

GH5 II單機身建議售價為1699.99美元，搭配H-ES 12-60mm f/2.8-4 kit鏡的組合建議售價則是2299.99美元。

預告GH6將在今年底亮相

除了公布GH5 II相關資訊，Panasonic也證實著手打造下一款高階無反相機GH6，預計會在今年底正式亮相，並且預告將會採用全新高速感光元件與全新Venus Engine影像處理器，將可拍攝10-bit 5.7K 60p規格影片，另外也能對應10-bit 120 HFR或VFR影片拍攝，或是以不限時間長度拍攝4:2:2 10-bit DCI 4K 60p影片。

不過，其他細節部分則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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