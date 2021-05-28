USB-IF更新USB PD 3.1規範 讓USB-C充電功率最高增加至240W

USB-IF在稍早釋出更新中，明訂USB-C 2.1版本介面設計中，將藉由USB PD 3.1規範讓充電功率可大幅提升至240W，藉此對應更多供電功率需求更高的筆電機種使用。

雖然目前USB-C連接埠對應的供電功率已經可達100W規格，對應絕大多數的手機、遊戲機及筆電機種都已經十分夠用，但是對於運算效能更高，甚至搭載高效能獨立顯示卡的遊戲筆電，顯然還是不夠，使得許多遊戲筆電雖然支援USB PD供電設計，但依然會配置高功率充電器，以利在高負載運算期間維持穩定供電。

而就USB-IF稍早在USB-C 2.1版本介面設計中所加入USB PD 3.1規範，則是可讓最大供電功率提升至240W，意味日後將使更多高效能遊戲筆電也能透過單一USB-C連接線與充電器即可維持穩定供電，甚至在機身設計也能省略傳統電源供電元件，讓機身可以容納更大電池容量，或是增加更多散熱空間，另外也能降低機身厚度及重量。

在相關規範調整部分，依然是將最低充電電流控制在5A，但充電電壓則從現行最高20V增加至48V，藉此實現最高可達240W充電功率。

至於新規範提出後，由於對應更高充電電壓設計，因此USB-IF也會要求配件商必須清楚標示USB-C線材規格，讓消費者能清楚知曉使用線材最高可承受電壓規格，避免更高充電電壓造成線材損毀，甚至引發起火或間接損壞充電設備等事故。

但如同先前提出高功率充電設計時，USB-IF後續配合提出相關安全防護設計，亦即當充電設備偵測使用線材不符合充電規範時，就會自動降壓使實際充電功率降低，避免造成線材或設備損壞情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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