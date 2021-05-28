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宏碁更新旗下Predator系列電競筆電、桌機與螢幕 藉Intel Killer技術打造連網設備

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著Intel日前更新第11代Intel Core H45系列處理器，宏碁在此次線上發表會公布新款Predator Triton、Helios系列電競筆電，以及Predator Orion與Nitro系列電競桌機，另外也推出三款全新HDR電競顯示器。

新款Predator電競筆電

新款Predator電競筆電均搭載Intel第11代Core H45系列處理器 (最高可選Core i9)，並且搭配NVIDIA GeForce RTX30系列筆電顯示卡 (最高可選GeForce RTX 3080)。

其中，全新Predator Triton 500 SE採簡潔優雅的全金屬機身設計，讓厚度維持在僅1.99公分，搭載Acer Vortex Flow散熱技術，可選支援165Hz畫面更新率的WQXGA Mini LED螢幕，或是支援240Hz畫面更新率、支援NVIDIA G-SYNC技術的WQXGA IPS PolarBlack螢幕，電池續航力則拉長至12小時，網路功能則搭載Intel Killer E3100乙太網路控制器、Killer Wi-Fi 6 AX1650，以及Killer Intelligence Center，另外也能透過PredatorSense應用程式監控、調整系統表現、啟動顯示卡超頻等選項。

新款Predator Helios 500電競筆電則可選配360Hz畫面更新率、3毫秒反應時間的AUO Full HD螢幕，或是達VESA DisplayHDR 1000標準、支援120Hz畫面更新率的AUO 4K Mini LED螢幕，並且支援全陣列區域調光設計，並且提供以RAID 0配置的PCIe NVMe SSD及SATA HDD提供更大儲存容量，更透過宏碁PowerGem特殊合金散熱技術確保運算效能穩定輸出，網路則可選配Intel Killer DoubleShot Pro 5G模組，將5G網路與Intel Killer乙太網路及無線網路介面結合，加快網路傳輸速度。

以Intel Killer網路技術打造的連網設備

另外，宏碁也宣布藉由Intel Killer網路技術打造的Predator Connect X5 5G CPE路由器，最高可對應4.7 Gbps下載速度，並且針對遊戲玩家打造專屬GAME Port，並且藉由Wi-Fi 6連接技術對應更快網路傳輸效率，更可透過Intel Killer Prioritization引擎自動偵測網路使用模式，並且自動調整網路傳輸順序。

而針對筆電打造的Predator Connect D5 5G網卡，同樣也導入Intel Killer網路技術，讓使用者能藉由5G網路快速上網，並且將筆電當做無線分享器使用。

至於其他配件部分，則包含提供搭載PixArt 3370光學感應器、具備高達2000Hz回報率，以及高速滾論語10組可自訂功能定義按鍵，並且能儲存5組設定模式的Predator Cestus 335人體工學電競滑鼠。

對應不同需求的電競桌機、螢幕

桌機方面，宏碁則推出可選擇搭載Intel或AMD新款處理器的Predator Orion 3000與Nitro 50系列電競桌機，前者主要鎖定專業電競玩家需求打造，後者則鎖定遊戲與內容創作需求。＝

螢幕方面，此次則更新三款Predator電競系列HDR螢幕，分別包含主打42.5吋、UHD解析度、支援HDMI 2.1的Predator CG437K，以及專為電競玩家設計、搭載37.5吋、175Hz畫面更新率與UWQHD+解析度的曲面螢幕Predator X38 S，另外則是推出通過德國萊茵Eyesafe護眼認證、28吋、155Hz畫面更新率且色彩準確度達Delta E<1的Predator X28。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電競筆電 宏碁 Intel

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