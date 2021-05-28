宏碁提出SpatialLabs裸視3D設計應用方案 讓設計師更容易打造3D體驗

宏碁提出結合眼部追蹤立體視覺鏡頭、3D立體顯示器及即時渲染軟體技術的SpatialLabs裸視3D設計應用方案，讓設計師能更快打造3D內容體驗，無需配戴3D眼鏡或虛擬實境頭戴裝置即可直接檢視設計內容實際呈現結果，藉此加快開發者設計流程。

SpatialLabs裸視3D設計應用方案將會率先應用在ConceptD原型筆電，並且對應Unreal Engine遊戲引擎開發環境，因此將率先開放Unreal Engine遊戲引擎開發者申請使用，而宏碁也透露未來也會與Unity等不同遊戲引擎平台合作，讓更多開發者能藉此應用方案快速打造3D內容。

除了應用在內容開發，宏碁更強調更多藉由Unreal Engine遊戲引擎設計的產品原型，例如汽車零件、3D模具等，亦可藉此快速檢視設計草圖，並且透過真實比例確認設計尺寸，讓產品在設計過程可以節省頻繁輸出打樣比對所花費時間。

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依照宏碁說明，SpatialLabs裸視3D設計應用方案主要由眼部追蹤立體視覺鏡頭、3D立體顯示器及即時渲染軟體技術構成，讓使用者能在無需配戴配戴3D眼鏡或虛擬實境頭戴裝置情況下，即可以裸視狀態直接檢視所設計的3D內容呈現效果。

由於無需透過額外設備輔助檢視，因此能讓設計師或開發者以更直覺方式打造內容，並且加快開發流程。

目前搭載SpatialLabs裸視3D設計應用方案的ConceptD原型筆電，將搭載UHD 2D螢幕，透過光學貼合技術在螢幕上層加裝液晶柱狀透視鏡，讓使用者能瀏覽一般2D畫面，或裸視3D內容，並且透過圖像處理技術與眼部追蹤技術，讓使用者在觀看過程產生浮空3D影像視覺。

而透過SpatialLabs Experience Center將可讓ConceptD原型筆電切換2D或3D顯示模式，另外也能透過SpatialLabs Model Viewer讀取3D檔案內容，或是透過SpatialLabs Go將2D內容轉換成3D形式，另外也包含可作為3D設計軟體Maya的橋接工具PiStage for Maya與3D內容播放器SpatialLabs Player。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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