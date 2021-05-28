宏碁更新Swift X、Aspire 7與TravelMate筆電 因應後疫情時代使用需求

配合此次更新，宏碁宣布推出新款Swift X輕薄筆電、Aspire 7與TravelMate輕薄效能筆電，另外也推出Connect M5 5G行動路由器。

新款Swift X筆電採用AMD Ryzen 5000系列行動處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti筆電顯示晶片，標榜可對應長達17小時電力續航表現，並且搭載14吋Full HD IPS螢幕，重量則控制在1.39公斤，厚度為1.79公分，主要鎖定行動創意工作者、內容編輯者及直播使用需求設計，並且提供多色選項。

而針對混合工作模式使用需求，宏碁則推出新款TravelMate P6與螢幕可翻轉使用的Spin P6兩種機型，採用1.68公分輕薄機身設計，重量最低僅1公斤，續航力最高可達20小時，處理器則採用Intel第11代Core vPro處理器規格，並且通過美國軍規MIL-STD 810H認證，另外亦可選配NFC與5G網路功能。

另外，針對全方面使用需求，宏碁此次也宣布更新新款Aspire 7筆電，同樣換上Intel第11代Core處理器規格。

而搭配筆電行動連網需求，宏碁也宣布推出Connect M5 5G MiFi路由器，主打體積小、方便攜帶特性，重量僅200公克，內建Wi-Fi 6連網規格，最高可提供32部裝置同時連網，亦可透過內建Gigabit LAN乙太網路孔以有線方式連網。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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