宏碁全面升級旗下創作者ConceptD筆電陣容 對應不同創作領域需求

除了更新Predator系列電競機種，宏碁此次也同步更新換上Intel第11代Core H45系列處理器、NVIDIA RTX A5000系列繪圖卡的創作者ConceptD筆電陣容。

此次更新機種包含ConceptD 5、ConceptD 5 Pro、ConceptD 7 Ezel、ConceptD 7 Ezel Pro，以及ConceptD 3 Ezel可翻轉筆電與ConceptD 3筆電系列，藉此對應不同使用需求。

其中，全新ConceptD 5筆電搭載16吋螢幕，最高搭載64GB DDR4記憶體、以RAID 0配置的2 TB的PCIe Gen 4 M.2 SSD，以及16吋3K PANTONE認證螢幕，而ConceptD 5及ConceptD 5 Pro的差異則在於前者最高搭載NVIDIA GeForce RTX 3060筆電顯示卡，後者則可選NVIDIA RTX A5000或NVIDIA RTX A3000繪圖卡。

採可翻轉筆電形式的ConceptD 7 Ezel與ConceptD 7 Ezel Pro可翻轉筆電，差別則在於前者最高搭載Intel第11代Core i7-11800H處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 3080筆電顯示卡，後者最高可選Intel Xeon W-11955M處理器，以及NVIDIA RTX A5000或RTX A3000繪圖卡。

其他部分則搭載最高32GB DDR4記憶體、2TB PCIe SSD，以及15.6吋4K PANTONE認證觸控螢幕，並且支援Wacom EMR手寫筆，螢幕亦可360度翻轉使用。

而ConceptD 3系列則包含可翻轉與標準筆電設計的14吋機種ConcepD 3、ConcepD 3 Ezel，以及包含ConcepD 3 Pro及ConceptD 3 Ezel Pro更高規格機種，最高可搭載Core i7處理器及NVIDIA T1200筆電顯示晶片，主要鎖定中等價位的創作者需求打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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