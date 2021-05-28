宏碁加入全球再生能源倡議RE100 推出首款永續導向設計筆電Aspire Vero

宏碁宣布加入由氣候組織 (The Climate Group)與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project,CDP)主導的全球再生能源倡議RE100，說明將在2035年實現導入100%再生能源，並且將透過Earthion永續平台凝聚宏碁內部員工與供應鏈合作夥伴共同解決環境問題。

同時，宏碁也宣布在Earthion永續平台下首款永續導向產品Aspire Vero筆電，藉此詮釋宏碁永續經營行動力。

Aspire Vero筆電以全新方向重新構思電腦製程，不僅機身及鍵帽大量採用消費後回收 (PCR)塑料，包裝更全面使用環保設計，其中外盒以80%至85%的再生紙漿製成，充電器上的塑膠保護套也以紙製品代替，而保護袋及覆蓋在鍵盤上的隔離膜也均由100％工業再生塑料製成。

另外，包裝外盒上的所有圖樣均使用環境友善的大豆墨水印製，筆電外殼也不含任何化學噴塗顏料。其次，機身全面使用容易取得的標準化螺絲，大幅簡化機身拆卸流程，便於機型升級使用，以及產品不再使用後的回收作業。

整體機身採用溫潤的火山灰搭配亮眼黃點，「R」鍵與「E」鍵的英文字母更轉換成左右反轉的鏡像文字，強調環保3R的概念－「Reduce、Reuse、Recycle」 (減量、重複使用及回收利用)。

硬體部分則搭載Intel第11代 Core處理器及Iris Xe顯示設計，搭載最高1TB M.2 SSD，螢幕則主打特殊轉軸設計，可在螢幕上掀時同步墊高筆電機身，提供更符合人體工學的輸入體驗。

宏碁執行長陳俊聖表示目前已經獲得友達光電、仁寶電腦、群創光電及廣達電腦等企業夥伴認同，未來將有更多合作夥伴加入Earthion永續平台，藉此加速打造綠色設計及開發流程的產品，並且夠實現使用100％再生能源的目標。

依照宏碁說明，從2008年起便加入CDP (原碳揭露計畫)供應鏈系統，藉此管理供應鏈對環境造成影響，甚至將管理系統擴展至一級與二級供應商，而從2012年開始更透過能源管理及綠色能源的使用，以2009年為基準年，設定2020減碳目標。在2020年底時，宏碁旗下包含全球業務及所有子公司已經達成全球總碳排量減少60％的里程碑，同時在去年底的再生能源使用率也已經達44％。

從去年開始，宏碁旗下所有筆電產品全面採用再生紙包裝，共計節省8750公斤紙漿、減少2000萬個塑膠袋使用量，並且透過企業內部回收活動，累積回收50公噸以上的舊電池，進而將這些電池重製。而在遍及全球50個國家的宏碁員工中，更有超過75％比例員工自發且積極參與回收計畫。

而Earthion永續平台將在能源使用以100％可再生能源使用視為目標，在產品設計則導入綠色創新，並且減少包裝、增加回收材質比例，同時也在生產與物流過程減少碳足跡與環境衝擊，更加強資源回收再利用與重複使用效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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