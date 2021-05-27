三星UWB／藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag+丹寧藍登台

日常生活中經常忘這忘那、找不到東西放在哪裡嗎？三星電子今年發表Samsung Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器，提供消費者智慧、安全、便利的尋物解決方案，獲得廣大迴響，台灣三星再宣布推出全新UWB／藍牙智慧防丟器Samsung Galaxy SmartTag+，透過超寬頻（UWB）與AR技術，能夠更精準定位；Samsung Galaxy SmartTag+還可反向尋找遺失手機，更能遠距一指控制智慧裝置。三星UWB／藍牙智慧防丟器Samsung Galaxy SmartTag+推出新色「丹寧藍」，以沉靜的莫蘭迪色調詮釋，不僅是智慧配件，更是簡約有型的風格小物，預計5月31日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市，建議售價1,290元。

Samsung Galaxy SmartTag+搭載BLE和UWB技術，輔以擴增實境（AR）技術，當外出遛狗遇上心愛毛小孩走失，或在家中找不到物品時，只要開啟支援UWB技術的Samsung Galaxy智慧手機鏡頭，即能以直觀的視覺方式，依照螢幕畫面內的箭頭方位、距離資訊按圖索驥，精準度再提升；如果物品及防丟器超過用戶訊號範圍，Samsung Galaxy SmartTag+透過讓全球各地授權開啟離線搜尋功能的Samsung Galaxy裝置使用者，一同協尋遺失物所在位置。在專有技術Private ID的助力下，Samsung Galaxy SmartTag+具備強大的安全防護功能，為保護用戶裝置的安全性，經加密處理的Private ID功能每隔15分鐘更換一組由亂數產生的裝置ID，防止訊號遭竊用。

Samsung Galaxy SmartTag+的UWB與AR技術適用Android 11以上且支援UWB技術的Samsung Galaxy裝置，包括Samsung Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra、Galaxy Note20 Ultra與Galaxy Z Fold2等。

輕巧的Samsung Galaxy SmartTag+可繫於手提袋、鑰匙、寵物項圈或其他貴重物品上，除了運用BLE和UWB技術尋找之外，當接近Samsung Galaxy SmartTag+位置時，也可選擇使Samsung Galaxy SmartTag+發出聲響，即使毛孩藏匿於濃密草叢中或錢包掉落沙發暗處，響鈴後能立刻聽聲辨位，也可反向尋找與其連結的智慧手機。

Samsung Galaxy SmartTag+不僅能幫助尋找失物，更是生活中的智慧小幫手，可透過手機的SmartThings App，遠端操控家中已於SmartThings應用程式註冊連結的智慧裝置，例如按壓Samsung Galaxy SmartTag+上按鈕便可遠端打開或關閉已連結的智慧家電。 Samsung Galaxy SmartTag+丹寧藍，建議售價1,290元，預計5月31日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市。圖／三星提供

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