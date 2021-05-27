Google開始讓Nest Hub更新 使用首波Fuchsia作業系統
過去就曾傳出Nest Hub (當時仍以Google Home Hub為稱)將搭載傳聞許久的神秘作業系統Fuchsia，而在稍早釋出大型更新中，Google終於確認將Fuchsia作業系統帶到Google Home Hub，取代原本以Linux為基礎的Cast作業系統。
此次釋出的Fuchsia 1.0版本預計會在未來幾個月內陸續向所有Google Home Hub釋出，Google預計日後也會針對更多NEST系列裝置提供更新，藉此取代原本採用的Cast作業系統。而更新之後，所有操作介面基本上仍與原本Cast作業系統相同，因此並不影響既有使用者體驗。
目前還無法確認Google未來將如何擴展Fuchsia作業系統，但依照先前Android與Chrome負責人Hiroshi Lockheimer說明，Fuchsia作業系統並非用於取代Android及Chrome OS，但是會應用在規模更廣大的物聯網生態。
以Google目前發展模式來看，理應不會考慮捨棄長久以來建立的Android作業系統市場生態，以及藉由Chromebook裝置推動使用的Chrome OS，因此Fuchsia作業系統預期會先用於取代過往推動的Android Things，最快會在2022年全面替代。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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