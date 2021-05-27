FCC認證文件洩密！蘋果新款Beats耳機 將以「Beats Studio Buds」為稱

身兼企業創辦人、執行長及十歲小孩的家長，這幾天筆者的生活型態轉變很大。從上週因應疫情升溫，宣布全公司遠距辦公開始，若非必要，筆者都盡量待在家，沒多久政府也宣佈各級學校停課，突然多了很多和孩子共處一室的時間。 這天下午看著孩子端坐在沙發上，抱著平板像是在跟人視訊，原來是學校改為利用遠距視訊軟體教學。班上同學全員上線，螢幕上分割出38個小方框，每個方框內都有個擠眉弄眼的小鬼臉，看來「線上群聚」已成為停課時補救的學習進度最佳解決方案，讓筆者反思，科技若要應用在大人的商務世界，我們需要考慮什麼？

2021-05-27 08:02