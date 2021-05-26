新MacBook Pro在WWDC發布？外型徹底重新設計

根據爆料大神 Jon Prosser 最新透露，新的 MacBook Pro 型號將在蘋果 WWDC 開發者大會上出現。不過在預測蘋果的計劃時，Jon Prosser 的記錄好壞參半。

Jon Prosser 沒有提供更多訊息，但有新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 機型正在開發中。新款 MacBook Pro 將採用自 2016 年以來對 MacBook Pro 陣容進行的最徹底的重新設計。

蘋果正計劃重新引入 MagSafe 端口，2021 年的 MacBook Pro 機型除了三個 Thunderbolt/USB-C 端口外，還將配備一個 HDMI 端口和一個 SD 讀卡器，並且有可能有多種顏色選擇。

新 MacBook Pro 將不包括 Touch Bar，蘋果將回到傳統的一排功能鍵，將有一個重新設計的散熱系統，以適應升級的蘋果晶片，預計設備將包括這些晶片。

彭博社最近說，新的 MacBook Pro 機型將採用 10 核蘋果晶片，有 8 個高性能內核和 2 個節能內核，還有 16 或 32 核 GPU 選項，並支援最高 64GB 記憶體。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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