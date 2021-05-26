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Arm揭曉採Armv9指令集架構的新款CPU、GPU設計 讓big.LITTLE配置效能再升級

聯合新聞網 / 楊又肇

今年3月底宣布進入全新Armv9指令集架構發展，並且率先應用在Neoverse N2核心架構設計後，Arm稍早也宣布推出新款同樣採用Armv9指令集架構設計的全新Cortex-X2 CPU，並且在big.LITTLE大小核心配置中，推出可作為大核設計的Cortex-A710 CPU，以及可作為小核設計的Cortex-A510 CPU。

從設計來看，Cortex-X2 CPU自然延續去年提出的Cortex-X1 CPU，同樣以Cortex-X CPU客製設計方案打造，並且鎖定高階、旗艦手機，以及筆電等運算裝置使用需求，強調相比今年新款旗艦手機採用處理器，約可帶動約30%比例效能提升，若與去年推出的旗艦手機比較則可帶動40%效能提升，同樣可作為主核 (Prime core)設計。

而此次作為Cortex-A78 CPU後續設計的Cortex-A710 CPU，則將作為大核配置需求打造，相較之下約有10%效能提升，以及30%用電效率提升與2倍機器學習效率提升，至於Cortex-A510 CPU則是延續許久未更新的Cortex-A55 CPU，整體效能則是足足提高35%，用電效率則提升20%，同時也能對應3倍以上的機器學習效率表現。

以提升幅度來看，Arm表示新款Cortex-A510 CPU幾乎等同過去幾年前的高階CPU效能表現，搭配此次推出的Cortex-A710 CPU，以big.LITTLE架構形式組合，將能讓處理器發揮更高運算效能，同時也能在用電效率表現大幅提升，藉此讓裝置電力續航時間更長。

同時，Arm也預期可將Cortex-A510 CPU直接應用在入門手機或物聯網裝置使用，並且能在運算效能與用電效率取得平衡。

另外，Arm更重新打造DSU-110，讓CPU傳輸頻寬最高可提高5倍，同時也讓CPU可對應最高可達16MB的L3快取記憶體，並且最高可同時連接8組Cortex-X2 CPU，更可藉由PPU (Power Policy Unit)設計對應節電運作效益。

此次同步更新的GPU，則包含新款Mali-G710 GPU、Mali-G610 GPU、Mali-G510 GPU，以及入門款Mali-G310 GPU，分別鎖定高階機種、中階機種與入門設計顯示需求。同時，此次導入全新CSF (Command Stream Frontend)設計，藉此取代原本Mali任務管理器，藉此加快GPU運算效率，並且降低佔用CPU資源比例，同時也提升運用Vulkan API對應3D圖像運算執行效能。

軟體方面則與Unity、Unreal Engine與CryENGINE等主流遊戲引擎高度相容，並且與眾多遊戲業者深度合作，藉此推動更龐大的手機遊戲市場成長。

其中，Mali-G710 GPU在顯示效能與用電效率均提升20%，應用在機器學習效率也能提高35%左右，在材質貼圖執行效率更是Mali-G78 GPU的2倍以上，並且增加50%運算密度，可對應手機及筆電顯示需求。

而Mali-G610 GPU則建立在Mali-G710 GPU設計基礎，但顯示效能相對簡化，Mali-G510 GPU相比先前同級GPU則在顯示效能與機器學習效率均提升高達100%，用電效率則提升22%，除了應用在中階手機產品，還可應用在電視產品顯示需求。

至於入門設計的Mali-G310 GPU，則是採用原本應用在高階GPU的Valhall顯示架構，藉此讓入門定位產品也能獲得更好顯示效能，其中在材質貼圖執行效率提升6倍、Vulkan API執行效率提升4.5倍，執行Android使用介面更可提升2倍效率。

目前Arm並未透露採用新款CPU及GPU設計的應用產品會在何時進入市場，但預期最快今年內就會有產品問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Arm CPU

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