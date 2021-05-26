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微軟Build 2021聚焦Azure雲端應用 預告將釋出Windows 10重大更新

聯合新聞網 / 楊又肇

或許是近年來持續加快Windows 10作業系統更新頻率，加上持續推動雲端業務發展，微軟在此次以線上形式舉辦的Build 2021依然將絕大部分重心聚焦在Azure雲端服務，強調將持續推動上雲運作的現代化應用程式，並且推動旗下虛擬化技術應用，同時也強調將以Microsoft Teams等服務對應後疫情時代的彈性辦公及全新銷售商業模式發展需求。

不過，微軟執行長Satya Nadella在開場演講中則是透露，接下來將會公布新版Windows 10重點更新內容，並且預期將以Windows 10作業系統平台創造更大市場生態，同時也能串接更多獲利機會。

雖然日前證實取消發展對應雙螢幕等使用形式設計的Windows 10X，但微軟確認將會把部分功能移轉到現有Windows 10，同時也預期會在代號「Sun Valley」的更新版本加入重大調整，其中包含明顯操作介面設計改變，另外也可能重新調整Microsoft Store軟體市集的App收錄原則，將可讓更多內容可直接透過Microsoft Store軟體市集下載安裝。

而此次以線上形式舉辦的Build 2021，絕大多數更新重點都還是聚焦在Azure為主的雲端服務、應用內容，同時也預告Visual Studio 2022更新消息，預計很快就會提供開發者預覽，並且更新開發者經常用來託管程式碼的GitHub服務。

同時針對線上協作應用部分，微軟也將持續更新Microsoft Teams服務，藉此強化後疫情時代的彈性辦公及全新銷售商業模式發展需求，同時也會強化線上協作應用功能。

微軟也將持續推動上雲運作的現代化應用程式，並且強化容器化應用與虛擬化應用佈局，另一方面也將持續簡化開發者編寫程式碼內容，甚至此次更在Power Fx功能導入GPT-3自然語言模型，即便沒有編寫程式基礎，亦可透過口述內容讓電腦系統自動識別，並且轉換成編碼內容，藉此透過Power平台快速打造應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Windows 10 微軟

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