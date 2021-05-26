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Anker旗下SoundCore Select 2防水藍牙喇叭開箱！適合外出及居家使用

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Anker旗下SoundCore Select 2防水藍牙喇叭
▲Anker旗下SoundCore Select 2防水藍牙喇叭

以充電配件聞名的Anker，日前推出的SoundCore Select 2防水藍牙喇叭不僅可對應外出攜帶使用，在目前因為疫情必須遠距辦公開會，或是因應居家上課使用需求，其實也能充當適合的聲音播放裝置。

以SoundCore Select 2防水藍牙喇叭本身設計來看，藉由搭載IPX7等級防水設計，更透過橡膠層包覆保護機身防刮、抗撞，不僅可對應戶外旅行隨身播放音樂聆聽使用需求，在家使用也能避免不小心摔落，或是因為打翻水杯浸濕造成損壞。

同時就本身搭載兩組8W低音揚聲器，以及被動式振幅發聲單體設計，藉此對應中高音與低頻聲音細膩變化輸出表現。而透過內建5200mAh電池設計，更可對應長達20小時的連續播放使用時間，甚至可搭配soundcore APP切換不同播放音場，或是針對個人需求進行客製化調整。

配對方式則是透過藍牙5.0連接，而Android手機更可直接透過內建NFC功能快速建立連線，同時可讓單一裝置連接兩台SoundCore Select 2，藉此形成立體聲音場播放效果，甚至最高可同時串超過接100台SoundCore Select 2打造派對聲音情境。

▲本身搭載IPX7等級防水，外部更以橡膠層包覆防護，因此可安心在戶外環境使用
▲本身搭載IPX7等級防水，外部更以橡膠層包覆防護，因此可安心在戶外環境使用

▲本身重量僅506公克，並且可搭配左側吊線孔安裝吊線隨身攜帶
▲本身重量僅506公克，並且可搭配左側吊線孔安裝吊線隨身攜帶

雖然目前因為疫情影響比較難出外旅行，但SoundCore Select 2依然適合在居家環境使用，以本身輸出功率總計達16W，亦可同時連接兩台提高播放音量，在一般家中環境使用綽綽有餘，若在家進行線上會議不想配戴耳機時，即可透過SoundCore Select 2將會議聲音擴大聆聽，或是家中學齡兒童需要進行遠距上課時，同樣也能透過SoundCore Select 2將聲音外放，避免長時間配戴耳機造成聽力受損。

▲上方主要操作介面，中間的「d」可以快速啟用配對手機內建數位助理服務，例如蘋果的Siri，或是Google Assistant，右側NFC則可讓Android手機 (透過內建NFC功能)快速感應配對
▲上方主要操作介面，中間的「d」可以快速啟用配對手機內建數位助理服務，例如蘋果的Siri，或是Google Assistant，右側NFC則可讓Android手機 (透過內建NFC功能)快速感應配對

▲透過右側USB-C充電孔補充電力
▲透過右側USB-C充電孔補充電力

▲內建38mm、合計16W輸出的兩組全音域喇叭，並且配合被動式振幅發聲單體設計增加中高音頻與低音頻表現
▲內建38mm、合計16W輸出的兩組全音域喇叭，並且配合被動式振幅發聲單體設計增加中高音頻與低音頻表現

▲低音頻透過後方輸出，避免與前方中高音頻聲音混雜
▲低音頻透過後方輸出，避免與前方中高音頻聲音混雜

▲本身對應IPX7等級防水，因此也能對應家中環境使用，並且能避免意外摔落，或不慎進水等意外
▲本身對應IPX7等級防水，因此也能對應家中環境使用，並且能避免意外摔落，或不慎進水等意外

▲本身輸出功率也相當適合居家聆聽使用，例如在家開會、上課，或是一般音樂聆聽使用
▲本身輸出功率也相當適合居家聆聽使用，例如在家開會、上課，或是一般音樂聆聽使用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 藍芽 開箱

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