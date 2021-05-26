Anker旗下SoundCore Select 2防水藍牙喇叭開箱！適合外出及居家使用
以充電配件聞名的Anker，日前推出的SoundCore Select 2防水藍牙喇叭不僅可對應外出攜帶使用，在目前因為疫情必須遠距辦公開會，或是因應居家上課使用需求，其實也能充當適合的聲音播放裝置。
以SoundCore Select 2防水藍牙喇叭本身設計來看，藉由搭載IPX7等級防水設計，更透過橡膠層包覆保護機身防刮、抗撞，不僅可對應戶外旅行隨身播放音樂聆聽使用需求，在家使用也能避免不小心摔落，或是因為打翻水杯浸濕造成損壞。
同時就本身搭載兩組8W低音揚聲器，以及被動式振幅發聲單體設計，藉此對應中高音與低頻聲音細膩變化輸出表現。而透過內建5200mAh電池設計，更可對應長達20小時的連續播放使用時間，甚至可搭配soundcore APP切換不同播放音場，或是針對個人需求進行客製化調整。
配對方式則是透過藍牙5.0連接，而Android手機更可直接透過內建NFC功能快速建立連線，同時可讓單一裝置連接兩台SoundCore Select 2，藉此形成立體聲音場播放效果，甚至最高可同時串超過接100台SoundCore Select 2打造派對聲音情境。
雖然目前因為疫情影響比較難出外旅行，但SoundCore Select 2依然適合在居家環境使用，以本身輸出功率總計達16W，亦可同時連接兩台提高播放音量，在一般家中環境使用綽綽有餘，若在家進行線上會議不想配戴耳機時，即可透過SoundCore Select 2將會議聲音擴大聆聽，或是家中學齡兒童需要進行遠距上課時，同樣也能透過SoundCore Select 2將聲音外放，避免長時間配戴耳機造成聽力受損。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪建立新冠肺炎防疫實聯制Google表單 手機掃QR Code就能填寫個資
▪1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡
▪使用Chrome遠端桌面 在家工作連回公司電腦
▪善用iPhone、iPad及Mac 幾個小技巧搭配蘋果裝置在家工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言