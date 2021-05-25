三星強調：目前未計畫讓電視也換上Android TV作業系統

針對日前在Google I/O 2021期間宣布與Google合作，將旗下Tizen作業系統與Google Wear OS合併，藉此打造更方便的穿戴裝置作業系統，三星隨後表示目前依然會在旗下智慧電視產品維持使用Tizen作業系統，不會因此轉向使用Android TV，或是接下來將會成為主流使用的Google TV作業系統。

以三星回應說法，強調目前Tizen依然會是旗下電視產品採用作業系統，並未有計畫將其更改為其他作業系統，因此短時間內並不會看見三星旗下智慧電視採用Android TV或Google TV情況。

實際上，從Google目前對於Android TV或Google TV維持有高度要求，例如現階段仍無法使用客製化介面，僅能以公版介面打造的情況來看，對於三星目前已經在電視產品提供大量便利功能，同時也吸引不少忠實用戶的立場，自然是沒有必要跟進智慧手錶一同更換作業系統。

再者，如果跟其他品牌一樣採用Android TV或Google TV打造電視產品，意味除了電視外觀、螢幕功能等設計能有不同之外，在軟體功能介面就會與其他品牌產品大同小異，對三星而言並不會帶來更好合作效益，因此也成為三星決定在電視產品維持使用Tizen作業系統的原因。

而之所以將智慧手錶的作業系統改回使用Google提供作業系統 (編按：三星早期的智慧手錶就是採用Google當年提供的Android Wear，後來才改為Tizen作業系統)，或許與三星智慧型手錶在整體市佔始終難以超越蘋果的Apple Watch，加上Garmin、小米等業者競爭激烈有關，使得三星決定在智慧穿戴裝置捨棄自有Tizen作業系統應用模式，藉由與Google合作降低整體開發成本。

不過，由於三星依然會將部分Tizen作業系統功能與Wear OS合併，因此在未來的Wear OS預期也會看見部分Tizen作業系統功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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