快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

三星強調：目前未計畫讓電視也換上Android TV作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前在Google I/O 2021期間宣布與Google合作，將旗下Tizen作業系統與Google Wear OS合併，藉此打造更方便的穿戴裝置作業系統，三星隨後表示目前依然會在旗下智慧電視產品維持使用Tizen作業系統，不會因此轉向使用Android TV，或是接下來將會成為主流使用的Google TV作業系統

以三星回應說法，強調目前Tizen依然會是旗下電視產品採用作業系統，並未有計畫將其更改為其他作業系統，因此短時間內並不會看見三星旗下智慧電視採用Android TV或Google TV情況。

實際上，從Google目前對於Android TV或Google TV維持有高度要求，例如現階段仍無法使用客製化介面，僅能以公版介面打造的情況來看，對於三星目前已經在電視產品提供大量便利功能，同時也吸引不少忠實用戶的立場，自然是沒有必要跟進智慧手錶一同更換作業系統。

再者，如果跟其他品牌一樣採用Android TV或Google TV打造電視產品，意味除了電視外觀、螢幕功能等設計能有不同之外，在軟體功能介面就會與其他品牌產品大同小異，對三星而言並不會帶來更好合作效益，因此也成為三星決定在電視產品維持使用Tizen作業系統的原因。

而之所以將智慧手錶的作業系統改回使用Google提供作業系統 (編按：三星早期的智慧手錶就是採用Google當年提供的Android Wear，後來才改為Tizen作業系統)，或許與三星智慧型手錶在整體市佔始終難以超越蘋果的Apple Watch，加上Garmin、小米等業者競爭激烈有關，使得三星決定在智慧穿戴裝置捨棄自有Tizen作業系統應用模式，藉由與Google合作降低整體開發成本。

不過，由於三星依然會將部分Tizen作業系統功能與Wear OS合併，因此在未來的Wear OS預期也會看見部分Tizen作業系統功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Android 電視 三星

延伸閱讀

Google與Qualcomm合作 讓搭載Snapdragon處理器的Android手機AI算力持續提升

Google確認Android及NEST裝置 都會加入智慧家庭連網標準Matter

Google計劃通過 Matter 智慧家庭標準 以後 Siri、Alexa 也能操控 Google Nest 了

Google計畫在紐約啟用第一家實體門市 預計今年夏季正式開幕

相關新聞

Qualcomm揭曉第二版設計的Snapdragon 7c處理器 擴大Windows on Snapdragon筆電市場規模

去年宣布推出第二版設計的Snapdragon 8cx處理器之後，隨著此次微軟Build 2021更宣布推出第二版設計的Snapdragon 7c處理器，藉此鎖定入門等級常時連網筆電使用需求，同時也能大幅擴展Windows on Snapdragon筆電產品市場規模。同時，Qualcomm也同步宣布推出搭載Snapdragon 7c處理器的開發工具組，預計會在今年夏季推出，讓業者能更快打造Windows on Snapdragon筆電，甚至是桌機產品。

柔宇展示可拉展、變形的micro LED螢幕 可對應不規則形體顯示需求

中國柔宇 (Royole)在近期展開的2021 Display Week活動期間展示旗下自主研發的彈力軟性micro LED螢幕，與先前LG、三星或TCL旗下華星光電所提出可拉展延伸的卷軸式設計不同，而是具備一定程度彈性與形變能力，藉此對應不規則形體顯示需求，甚至可如同橡膠材質般伸縮、扭曲，但不影響螢幕本身顯示功能。

三星針對旗下Tizen智慧顯示器額外增加43吋、24吋，以及白色款式選項

去年因應疫情推出搭載Tizen作業系統的智慧顯示器Smart Monitor M7、M5之後，三星稍早宣布在對應UHD解析度的M7系列增加43吋規格，而對應FHD解析度的M5系列則是額外增加24吋與32吋選項，甚至在原本27吋與此次推出的32吋規格增加白色款式。

代號「Sun Valley」的Windows 10 21H2更新內容 將加入更多「有感」更新

消息指出，微軟計畫在下一版代號「Sun Valley」、預計今年下半年推出的Windows 10 21H2更新內容中，加入更多顯著更新，其中包含採用全新操作介面，以及融合Windows 10X使用體驗，讓使用者能有耳目一新的感受。

華碩搶市 推迷你PC、電競滑鼠新品

PC品牌大廠華碩（2357）今（25）日宣布ASUS Mini PC PN51迷你電腦登場，115 x 115 x 49...

高通推驍龍7c Gen 2運算平台 攻常時聯網筆電和PC市場

高通 (Qualcomm)技術公司宣布推出其突破性的第二代入門級平台驍龍（Snapdragon）7c Gen 2運算平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。