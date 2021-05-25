代號「Sun Valley」的Windows 10 21H2更新內容 將加入更多「有感」更新

消息指出，微軟計畫在下一版代號「Sun Valley」、預計今年下半年推出的Windows 10 21H2更新內容中，加入更多顯著更新，其中包含採用全新操作介面，以及融合Windows 10X使用體驗，讓使用者能有耳目一新的感受。

在此之前，微軟已經透過Fluent Design設計語言讓Windows 10，以及Microsoft 365、Azure等服務也換上全新介面。而在近期對外人才招募說明中，更表明希望在未來幾年內藉由介面調整改變使用者體驗。

依照微軟透露說法，過去持續藉由Precision Touchpads、Windows Ink，提升使用者透過觸控與Windows PC裝置的互動模式，讓傳統透過鍵盤、滑鼠操作有不同體驗，目前希望能進一步擴展使用者互動模式，讓使用者能更更自然使用Windows PC裝置。

而先前已經提出的全新介面設計，顯然會是作為現行Fluent Design設計語言的延伸，同時融合Windows 10X作業系統操作模式，預期也將成為未來Windows 10發展方向。另一方面，微軟顯然也會與Intel、Qualcomm等處理器業者合作，藉此打造全新Windows PC裝置設計型態，並且設法改變傳統PC使用模式。

就先前想像，未來的Windows PC可能會深入結合常時連網功能，包含觸控、手寫及聲控都會是基本必要功能，同時也可能增加更多螢幕，藉此對應資訊量持續增加的工作需求。此外，未來的運算模式也可能藉由虛擬實境、擴增實境型態實現，但現階段依然會需要配合特定裝置作為運算來源。

不過，目前暫時還沒有太多有關Windows 10 21H2更新內容細節，僅確認在操作介面會有顯著改變，而或許微軟接下來會有更多消息透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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