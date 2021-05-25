三星針對旗下Tizen智慧顯示器額外增加43吋、24吋，以及白色款式選項

去年因應疫情推出搭載Tizen作業系統的智慧顯示器Smart Monitor M7、M5之後，三星稍早宣布在對應UHD解析度的M7系列增加43吋規格，而對應FHD解析度的M5系列則是額外增加24吋與32吋選項，甚至在原本27吋與此次推出的32吋規格增加白色款式。

依照三星說明，由於居家辦公與遠距上課需求越來越顯著，因此決定擴大去年推出搭載Tizen作業系統的智慧顯示器Smart Monitor M7、M5產品線陣容，讓使用者能有更多元選擇，藉此對應更合適的居家辦公，或是遠距上課使用需求。

此次讓尺寸增加至43吋規格，三星強調能藉由窄邊框設計對應更沉浸影像體驗，同時也能透過搭載Wi-Fi與藍牙連接功能，並且支援三星旗下無線DeX連接模式，以及蘋果AirPlay 2對應各類影音顯示播放使用需求。同時，43吋版本也額外搭載與新款電視產品相同的太陽能充電遙控器，同樣也能藉由USB-C連接線快速充電。

而在功能方面，三星將增加名為TV Plus的免費電視串流播放服務，另外也會結合先前已經在電視產品搭載的Universal Guide功能，可依照使用者觀看習慣推薦合適內容。至於在數位助理服務支援方面，除了支援三星自有數位助理服務Bixby，更對應Google Assistant及亞馬遜的Alexa數位助理服務，至於先前已經提供的Remote Access連接功能，將會加入支援PC裝置，並且將以加密形式確保連接安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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