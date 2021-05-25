柔宇展示可拉展、變形的micro LED螢幕 可對應不規則形體顯示需求
中國柔宇 (Royole)在近期展開的2021 Display Week活動期間展示旗下自主研發的彈力軟性micro LED螢幕，與先前LG、三星或TCL旗下華星光電所提出可拉展延伸的卷軸式設計不同，而是具備一定程度彈性與形變能力，藉此對應不規則形體顯示需求，甚至可如同橡膠材質般伸縮、扭曲，但不影響螢幕本身顯示功能。
依照柔宇說明，此款螢幕將能實現將螢幕穿戴在身上的設計需求，同時也能讓各類形狀物品表面對應顯示功能，甚至也將實現未來貼何在手上的「手機」設計。
另外，藉由與擴增實境技術結合，柔宇更預期可將此類螢幕應用在智慧眼鏡，或是汽車擋風玻璃，讓使用者能透過更直覺擴增實境指示往目的地前進，或是檢視鄰近地點資訊，例如可讓車輛結合鄰近數位化資訊指示附近可停車位置，或是鄰近加油站、商店等資訊。
就設計規格來看，柔宇此款彈力軟性micro LED螢幕可對應130%比例拉伸形變幅度，凹凸幅度可對應40度角的變形幅度，目前可對應顯示密度則是120 PPI，透光率則約在60%-70%之間，因此目前主要是合用於車輛顯示器，或是一般穿戴裝置使用顯示需求，若要對應目前智慧型手機螢幕觀看需求的話，似乎還有些距離。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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