Qualcomm揭曉第二版設計的Snapdragon 7c處理器 擴大Windows on Snapdragon筆電市場規模

去年宣布推出第二版設計的Snapdragon 8cx處理器之後，隨著此次微軟Build 2021更宣布推出第二版設計的Snapdragon 7c處理器，藉此鎖定入門等級常時連網筆電使用需求，同時也能大幅擴展Windows on Snapdragon筆電產品市場規模。同時，Qualcomm也同步宣布推出搭載Snapdragon 7c處理器的開發工具組，預計會在今年夏季推出，讓業者能更快打造Windows on Snapdragon筆電，甚至是桌機產品。

與先前推出版本相同，第二版設計的Snapdragon 7c處理器一樣採用「2+6」核心配置的Kryo 468 CPU，運作時脈則可達2.55GHz，最高支援運作時脈達2133MHz的4通道LPDDR4記憶體，而顯示部分則採用新款Adreno GPU，最高可對應QHD (2560 x 1440 @60Hz)顯示輸出，另外則採用Hexagon 692 DSP，搭配第5代Snapdragon AIE人工智慧引擎，藉此對應5TOPS以上算力表現。

連接部分則依然採用Snapdragon X15 LTE數據晶片，最高可支援600Mbps下載速度表現，另外也支援Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2)，以及藍牙5.0連接規範，另外則是搭載GPS定位功能與Qualcomm旗下包含Aqstic、aptX HD等聲音技術。

依照Qualcomm產品管理部門資深總監Miguel Nunes說明，此次推出的第二版Snapdragon 7c處理器，依然希望解決傳統筆電在電池續航時間，以及無線連接使用需求，同時也能藉此改善更多人在彈性辦公、遠距上課所面臨問題，因此在設計上分別對應長達數天的電力續航表現，以及更快、更安全的上網體驗，另外更強化視訊鏡頭、聲音與顯示輸出表現，分別藉由Spectra 255 ISP與14位元運算提高視訊會議畫質表現，並且透過Aqstic技術過濾背景雜音，讓聲音表現更清晰。

而在定位上，第二版設計的Snapdragon 7c處理器依然鎖定入門筆電機種應用需求，同時與價格帶在300-400美元之間的筆電產品競爭，主要訴求使用族群包含學生族群、第一線客服工作需求、輕量工作內容，或是多數消費者日常上網使用需求。

至於在效能表現部分，Qualcomm預期第二版設計的Snapdragon 7c處理器相較競爭對手同等級處理器，將可帶動60%以上的效能差異幅度，甚至應用在Chromebook產品也比聯發科處理器有更高效能表現，同時在電池續航表現也有相同長時間使用特性。

同時，Qualcomm更強調第二版設計的Snapdragon 7c處理器符合全球各地區對於電磁波等訊號檢測要求，因此能讓OEM業者更容易以此款處理器打造應用筆電設計。

甚至為了進一步加快OEM業者開發產品速度，此次同步推出Snapdragon Developer Kit開發工具組，讓OEM業者更快打造對應Windows on Snapdragon筆電，或是以桌機形式設計應用產品。

依照Qualcomm說明，搭載第二版設計的Snapdragon 7c處理器的常時連網筆電，將會在今年夏季陸續進入市場，而Snapdragon Developer Kit開發工具組同樣也會在夏季內透過微軟商店銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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