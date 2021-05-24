蘋果新品AirTag在台開賣 到貨期需等上1個月
蘋果公司在4月21日春季發表會推出藍牙追蹤配件AirTag，台灣未列入首波開賣市場，今天終於在蘋果台灣官網正式開賣，不過訂購後須等待約1個月才到貨。
記者實測在蘋果官網訂購AirTag，要價新台幣990元的1件裝AirTag將於6月16日至23日到貨，要價3390元的4件裝AirTag將於6月23日至30日到貨。
AirTag是蘋果春季發表會第一個亮相的硬體新產品，搭配「尋找」App能協助持續追蹤並尋找重要物品。使用者可以在地圖上看到物品目前所在位置和最近一次已知位置，如果使用者遺失物品，且在藍牙範圍之內，可以使用「尋找」App從AirTag播放聲音來得知物品所在位置。使用者也可以透過語音助理Siri尋找物品，如果東西就在附近，AirTag會播放聲音。
如果AirTag和擁有者之間的距離超過藍牙範圍，「尋找」網絡可以協助追蹤。蘋果表示，「尋找」網絡裡有10億台蘋果裝置，可以偵測到遺失的AirTag發出的藍牙訊號，並將AirTag所在位置傳送給擁有者。
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