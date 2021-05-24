Belkin新款Soundform Connect配件 讓老舊音響設備也能升級AirPlay 2功能

針對無法支援AirPlay 2投放功能的音響設備，Belkin宣布推出名為Soundform Connect的轉接配件，讓傳統音響設備也能透過AirPlay 2方式投放音樂內容，甚至還能與蘋果HomeKit設備連動。

Soundform Connect配件可對應一般3.5mm耳機線，或是以光纖端子連接方式使用，與一般音響設備連接之後，即可透過iPhone等支援AirPlay 2技術規格的裝置投放音樂內容，本身則是透過USB-C供電方式運作。

透過這樣的方式，讓家中相對老舊，但是輸出音質都還不錯的音響設備也能對應AirPlay 2功能，並且能以直覺方式投放聲音內容，同時也能藉由AirPlay 2採用Wi-Fi連接傳輸模式對應更高數位音質表現。

目前Soundform Connect將以99.99美元價格上市，但不確定是否會在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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