Google確認Android及NEST裝置 都會加入智慧家庭連網標準Matter

在Zigbee聯盟更名為「連接標準聯盟」 (Connectivity Standards Alliance,CSA)，並且宣布推出與亞馬遜、蘋果、Google共同制定的智慧家庭連網標準Matter後，Google宣布Android裝置與NEST系列裝置都會加入支援此項連接標準。

不過，Google尚未透露正式開放支援時間，但意味日後更多Android裝置與NEST裝置將能與更多物聯網設備連接，同時未來也預期能與蘋果、亞馬遜旗下聯網裝置連動，另外也能與三星提出的SmartThings設備連接。

而在Google、亞馬遜、蘋果、三星等業者提出物聯網規範，可以透過Matter連接標準橋接，更代表使用者日後不用擔心家中使用物聯網裝置是否相容，以及是否基於相同連接標準，基本上都能彼此連接，並且直接使用特定操作功能。

目前加入連接標準聯盟成員數量，已經累積至超過350家品牌廠商，並且包含3000個以上會員數量。至於首波對應Matter連接規範的產品最快會在今年底前陸續問世，類別涵蓋照明、電力控制、門鎖、空調、安全感測元件、窗簾、無線路由器等電子設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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