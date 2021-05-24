Google計劃通過 Matter 智慧家庭標準 以後 Siri、Alexa 也能操控 Google Nest 了
連線標準聯盟 (Connectivity Standards Alliance, CSA) 宣布旗下 Matter 智慧家庭標準將於 2021 年晚些時候到來，讓智慧家庭裝置更加便利。
同時在 Google I/O 開發者大會上，Google 公司說明了與 CSA 連線標準聯盟的合作計畫，透露未來可以使用 Siri、Alexa 也能操控 Google Nest 等智慧插頭、網路攝影機了。
Matter 目的在於讓智慧家庭產品彼此通訊，從而提升相互操作性和安全性。尤其現在市場有不少 Nest 產品，也有數十種可透過 Google Home App 遙控的智慧家庭裝置，為了讓使用者能更方便操控智慧家庭產品， Google 計劃從現有產品開始，讓硬體生態系統支援 Matter 智慧家庭標準。
Matter 智慧家庭標準將於 2021 年年底前發布，而 Nest Hub 和 Nest Audio 等裝置可透過軟體更新支援 Matter 標準。未來不只 Google Assistant 可以遙控相容的智慧家庭設備，就連最新的 Google Nest Thermostat 溫控設備也會支援 Matter 標準，甚至還能使用 Siri 和 Alexa 進行遙控。
此外，Google 將啟動一項新的智慧家電網頁，可以探索與 Google Assistant 相容的裝置，其中也有許多加入了 CSA 計劃的品牌。
圖片及資料來源：Androidpolice
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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