聽新聞
test
0:00 / 0:00
Apple HomePod 和 HomePod mini 可透過軟體更新支援高音質無損音樂
Apple 日前宣布 2021 年 6 月推出支援杜比全景聲技術的空間音訊及 ALCA (Apple 保真壓縮音訊編碼)，當時外媒報導 AirPods、AirPods Pro 、HomePod 及 HomePod mini 等均無法享受無損音質的 Apple Music。
但根據最新的 Apple Support 蘋果官方網站確認了 HomePod 和 HomePod mini 可透過軟體更新支援無損音樂。
Apple 蘋果支援網頁指出無損音質壓縮技術採用自家開發的 Apple Lossless Audio Codec （ALAC）格式，透過 cellular 行動網路或 Wi-Fi 無線網路才能串流傳輸無損音質的 Applle Music。
雖然目前 HomePod 和 HomePod mini 是使用 AAC 格式高階音頻編碼，已經可體驗類似原始錄音室的音質，但 Apple 蘋果公司也表示未來發布 HomePod 和 HomePod mini 專用的軟體更新提供支援無損音質音樂。
圖片及資料來源：Apple
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
疫情之下密技報你知
▪建立新冠肺炎防疫實聯制Google表單 手機掃QR Code就能填寫個資
▪1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡
▪使用Chrome遠端桌面 在家工作連回公司電腦
▪善用iPhone、iPad及Mac 幾個小技巧搭配蘋果裝置在家工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言