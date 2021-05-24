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Apple HomePod 和 HomePod mini 可透過軟體更新支援高音質無損音樂

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Apple
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Apple 日前宣布 2021 年 6 月推出支援杜比全景聲技術的空間音訊及 ALCA (Apple 保真壓縮音訊編碼)，當時外媒報導 AirPods、AirPods Pro 、HomePod 及 HomePod mini 等均無法享受無損音質的 Apple Music。

但根據最新的 Apple Support 蘋果官方網站確認了 HomePod 和 HomePod mini 可透過軟體更新支援無損音樂。

Apple 蘋果支援網頁指出無損音質壓縮技術採用自家開發的 Apple Lossless Audio Codec （ALAC）格式，透過 cellular 行動網路或 Wi-Fi 無線網路才能串流傳輸無損音質的 Applle Music。

雖然目前 HomePod 和 HomePod mini 是使用 AAC 格式高階音頻編碼，已經可體驗類似原始錄音室的音質，但 Apple 蘋果公司也表示未來發布 HomePod 和 HomePod mini 專用的軟體更新提供支援無損音質音樂。

圖片及資料來源：Apple
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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