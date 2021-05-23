蘋果支援頁面證實HomePod、HomePod mini 日後可透過軟體升級支援ALAC無損音訊內容

依照蘋果技術支援頁面所作說明，透露現有HomePod、HomePod mini日後將可透過軟體更新方式，加入支援播放即將在6月於Apple Music服務提供、以ALCA (Apple Lossless Audio Codec,蘋果無損音訊編碼)技術提供的無損音訊內容。

在支援頁面說明內容，蘋果表示因為藍牙傳輸頻寬限制，因此無法對應無損音訊傳遞，因此也說明透過藍牙方式連接使用的AirPods、AirPods Pro與AirPods Max，以及透過藍牙連接使用的Beats耳機，均無法支援播放Apple Music的無損音訊內容，僅能使用現有ACC編碼內容。

至於HomePod、HomePod mini本身具備Wi-Fi連接功能，因此未來將可透過軟體更新方式加入支援使用蘋果提出的ALCA編碼內容。

而如果透過Lightning轉3.5mm耳機孔，透過一般以3.5mm耳機線連接使用的耳機，即可順利播放Apple Music以ALCA編碼提供的無損音訊內容，可對應24位元/48kHz音質表現。

不過，若是透過Lightning轉3.5mm耳機頭，蘋果表示確實可以支援播放以ALCA編碼提供的無損音訊內容，但部分內容可能會因為數位轉類比過程影響，導致部分無損音訊內容難以完整呈現。

在先前消息中，有說法指出蘋果計畫透過推出另一種聲音編碼格式，讓現有AirPods、HomePod及Beats系列可以聆聽貼近無損音訊內容，有可能會選在今年WWDC 2021期間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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