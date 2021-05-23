快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

蘋果支援頁面證實HomePod、HomePod mini 日後可透過軟體升級支援ALAC無損音訊內容

聯合新聞網 / 楊又肇

依照蘋果技術支援頁面所作說明，透露現有HomePod、HomePod mini日後將可透過軟體更新方式，加入支援播放即將在6月於Apple Music服務提供、以ALCA (Apple Lossless Audio Codec,蘋果無損音訊編碼)技術提供的無損音訊內容

在支援頁面說明內容，蘋果表示因為藍牙傳輸頻寬限制，因此無法對應無損音訊傳遞，因此也說明透過藍牙方式連接使用的AirPods、AirPods Pro與AirPods Max，以及透過藍牙連接使用的Beats耳機，均無法支援播放Apple Music的無損音訊內容，僅能使用現有ACC編碼內容。

至於HomePod、HomePod mini本身具備Wi-Fi連接功能，因此未來將可透過軟體更新方式加入支援使用蘋果提出的ALCA編碼內容。

而如果透過Lightning轉3.5mm耳機孔，透過一般以3.5mm耳機線連接使用的耳機，即可順利播放Apple Music以ALCA編碼提供的無損音訊內容，可對應24位元/48kHz音質表現。

不過，若是透過Lightning轉3.5mm耳機頭，蘋果表示確實可以支援播放以ALCA編碼提供的無損音訊內容，但部分內容可能會因為數位轉類比過程影響，導致部分無損音訊內容難以完整呈現。

先前消息中，有說法指出蘋果計畫透過推出另一種聲音編碼格式，讓現有AirPods、HomePod及Beats系列可以聆聽貼近無損音訊內容，有可能會選在今年WWDC 2021期間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

推出六年終於改設計？Apple Watch Series 7概念渲染圖

AirPods不支援ALCA無損音訊 蘋果可能推「全新編碼格式」解決

就是少了台灣！iMac、iPad Pro與Apple TV 4K 明天起在美國、香港等地上市

出自前HTC設計副總裁之手？iOS 14.6測試版本洩密 蘋果將推新款Beats無線耳機

相關新聞

推出六年終於改設計？Apple Watch Series 7概念渲染圖

蘋果爆料大神 Jon Prosser 表示，即將推出的 Apple Watch Series 7 將採用平邊設計，與 iPhone 12 和 iPad Pro 類似，並增加了新的綠色外殼顏色選項。Jon Prosser 和天風國際分析師郭明錤預測相同，今年新 Apple Watch 將有新外型設計和新增顏色。

開賣時間不遠了！M1 iPad Pro、iMac、AirTag、Apple TV 4K通過台灣NCC認證

蘋果在春季發表會上發表了 iPad Pro、iMac、AirTag、Apple TV 4K 等產品，國外已經開賣，但台灣未在首波上市名單裡，近期發現這些產品都已通過台灣 NCC 的認證！代表再不久就可以看到這些產品開賣的消息囉！

美軍認證的保護力！10大軍規級防摔手機殼品牌 手滑患者請收

「唉呀！又不小心摔到手機了！」現代人幾乎手機不離身，隨時隨地都想滑手機看朋友社群動態、用手機拍下當前美景，不過也很常在拿出手機的時候，不小心讓手機直接「跳樓」，看到昂貴的維修費用，心裡不斷淌血。

蘋果支援頁面證實HomePod、HomePod mini 日後可透過軟體升級支援ALAC無損音訊內容

依照蘋果技術支援頁面所作說明，透露現有HomePod、HomePod mini日後將可透過軟體更新方式，加入支援播放即將在6月於Apple Music服務提供、以ALCA (Apple Lossless Audio Codec,蘋果無損音訊編碼)技術提供的無損音訊內容。

蘋果打造無障礙服務！Apple Watch手勢操作、iPad眼動追蹤、SignTime手語客服

在520全球無障礙體認日 (Global Accessibility Awareness Day,GAAD)這天，蘋果宣布推出名為SignTime的服務，讓使用者能隨時聯繫手語翻譯人員。而針對Apple Watch的更新，則可透過輔助觸控功能更方便接聽來電、控制螢幕游標，或是檢視通知中心內容等，另外也針對iPad加入支援第三方眼動追蹤設備，讓使用者能直接透過眼睛動作控制iPad。

微軟IE瀏覽器叱吒一時 2022年6月終止服務

科技企業微軟的Internet Explorer（IE）瀏覽器曾經幾乎無人不知、無人不曉，卻將在明年走入歷史。微軟正準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。