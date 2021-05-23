蘋果支援頁面證實HomePod、HomePod mini 日後可透過軟體升級支援ALAC無損音訊內容
依照蘋果技術支援頁面所作說明，透露現有HomePod、HomePod mini日後將可透過軟體更新方式，加入支援播放即將在6月於Apple Music服務提供、以ALCA (Apple Lossless Audio Codec,蘋果無損音訊編碼)技術提供的無損音訊內容。
在支援頁面說明內容，蘋果表示因為藍牙傳輸頻寬限制，因此無法對應無損音訊傳遞，因此也說明透過藍牙方式連接使用的AirPods、AirPods Pro與AirPods Max，以及透過藍牙連接使用的Beats耳機，均無法支援播放Apple Music的無損音訊內容，僅能使用現有ACC編碼內容。
至於HomePod、HomePod mini本身具備Wi-Fi連接功能，因此未來將可透過軟體更新方式加入支援使用蘋果提出的ALCA編碼內容。
而如果透過Lightning轉3.5mm耳機孔，透過一般以3.5mm耳機線連接使用的耳機，即可順利播放Apple Music以ALCA編碼提供的無損音訊內容，可對應24位元/48kHz音質表現。
不過，若是透過Lightning轉3.5mm耳機頭，蘋果表示確實可以支援播放以ALCA編碼提供的無損音訊內容，但部分內容可能會因為數位轉類比過程影響，導致部分無損音訊內容難以完整呈現。
在先前消息中，有說法指出蘋果計畫透過推出另一種聲音編碼格式，讓現有AirPods、HomePod及Beats系列可以聆聽貼近無損音訊內容，有可能會選在今年WWDC 2021期間公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪建立新冠肺炎防疫實聯制Google表單 手機掃QR Code就能填寫個資
▪1922簡訊實聯制掃碼發送簡訊登記 店家註冊QR Code教學看這裡
▪使用Chrome遠端桌面 在家工作連回公司電腦
▪善用iPhone、iPad及Mac 幾個小技巧搭配蘋果裝置在家工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言