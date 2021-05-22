開賣時間不遠了！M1 iPad Pro、iMac、AirTag、Apple TV 4K通過台灣NCC認證

蘋果在春季發表會上發表了 iPad Pro、iMac、AirTag、Apple TV 4K 等產品，國外已經開賣，但台灣未在首波上市名單裡，近期發現這些產品都已通過台灣 NCC 的認證！代表再不久就可以看到這些產品開賣的消息囉！

現在也有很多國外的媒體已經開箱 iPad Pro，大家都對於 12.9 吋的 Liquid Retina XDR 螢幕讚不絕口 XD，這次 12.9 吋的 iPad Pro 搭載 mini-LED 的螢幕，許多國外的 YouTuber 開箱都認為這塊螢幕非常漂亮！像是鍾文澤就認為在顯示黑色的部分能展現出非常純黑的黑色，且畫面對比度高，該亮的地方亮，該暗的地方暗，能夠為使用者帶來非常震撼的體驗

▼左為 iPad Pro 11，右為 iPad Pro 12.9 ，相較下來 mini-LED 顯示黑色的效果更好

且蠻多人都有提到 iPad Pro 的前置超廣角鏡頭，具備「人物居中」功能，讓你在視訊時不管走到哪，都會讓你的人物畫面保持居中，感覺這項功能在現在這種常常要開視訊會議的日子，特別實用

▼從 Justine 的影片中看到 12.9 吋拿在手上看起來真的好大！裝上巧控鍵盤甚至比 M1 MacBook Pro 還要更高一點！不過還是 MacBook Pro 比較寬

還有一個最大的特點就是升級成 M1 晶片，CPU 的處理速度能夠比上一代提升 50%、GPU 提升 40% ，在處理 4K 影片剪輯上更順暢、輸出影片時間又大幅縮短，且 iPad Pro 這次有支援 Thunderbolt，所以在傳輸檔案上可以更快，外接更多的裝置、還支援 5G 連網等等功能，適合專業的剪輯、設計工作者，或是荷包夠厚的用戶 XD

更詳細的評測大家可以到 鍾文澤 的頻道觀看，看完很多 iPad Pro 開箱會覺得，wow~好夢幻的工作配備，然後再看看自己的錢包，思考一下到底需不需要這麼強大的平板，瞬間理智還是會回來的😆，等春季發表會產品開賣後，你們會想下單哪個產品呢？自己是比較期待 AirTag，很想拿來試試看一些有趣的企劃 XD 歡迎留言跟我分享啦～

（新聞來源：鍾文澤、iJustine）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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