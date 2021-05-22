推出六年終於改設計？Apple Watch Series 7概念渲染圖

蘋果爆料大神 Jon Prosser 表示，即將推出的 Apple Watch Series 7 將採用平邊設計，與 iPhone 12 和 iPad Pro 類似，並增加了新的綠色外殼顏色選項。Jon Prosser 和天風國際分析師郭明錤預測相同，今年新 Apple Watch 將有新外型設計和新增顏色。

爆料大神 Jon Prosser 表示，蘋果希望在今年晚些時候推出的 7 系列中重新設計 Apple Watch，該產品自推出以來一直採用相同的設計。最引人注目的新變化之一將是平坦的邊緣。目前的蘋果手錶以弧形邊緣為特徵，與前幾代 iPhone 很像。然而，隨著 iPhone 12 的推出，蘋果恢復了平邊，甚至預計即將推出的 MacBook Pro 的重新設計也會這樣做。

除了平邊之外，蘋果還將包括一個新的綠色外殼選項。蘋果一直在測試 實驗性的顏色，綠色的選擇並沒有完全定案。蘋果可能會有其他新顏色加入 Apple Watch Series 7。

傳言 Apple Watch Series 7 的外型設計繼承了 iPhone 12 系列的設計語言，邊框採用較為方正的直角設計。

目前蘋果旗下產品幾乎都改用直角設計，像是 iPad Air、iPad Pro、iPhone、iMac 都已拋棄弧面風格。

上面圖片為 Jon Prosser 委託 RendersbyIan 繪製的 Apple Watch Series 7 概念渲染圖，並非蘋果實際將推出的產品。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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