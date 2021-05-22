美軍認證的保護力！10大軍規級防摔手機殼品牌 手滑患者請收

幫手機穿上美軍認證的衣服！

「唉呀！又不小心摔到手機了！」現代人幾乎手機不離身，隨時隨地都想滑手機看朋友社群動態、用手機拍下當前美景，不過也很常在拿出手機的時候，不小心讓手機直接「跳樓」，看到昂貴的維修費用，心裡不斷淌血。

為了給手機超強保護力，現在市面上有許多主打「軍規級」的手機殼，也就是通過美國軍備認證標準「MIL-STD-810G」，將裝上手機殼的手機從1.2公尺處摔落，手機26個接觸點仍完整且能正常運作。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些網友熱議的軍規級手機殼品牌吧！

image source：FB／bitplay Inc.

NO. 10 MOUS

英國軍規級防摔手機殼品牌MOUS，獨家專利研發「Airo Shock」特殊緩衝材質，主打產品100%天然材質，配色大多走大自然風，例如核桃木色、竹木紋色等，看了相當舒適，也有網友提及特別喜歡「星空皮革」手機殼。MOUS還有一個貼心設計，就是手機殼內層設計SIM卡及退卡針凹槽，方便收納，不怕弄丟。

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NO. 9 bitPlay

台灣品牌bitPlay除了有賣戶外機能用品，針對iPhone也有設計手機殼，其中以通過美國軍規認證的「Wander Case 立扣殼」系列商品最備受討論，獨創自立扣環，可以放在桌上變成支架，還可搭配掛繩，將手機掛在身上，不讓手機輕易飛出去，增強保護力，網友更讚「不會再找不到手機」。

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image source: bitPlay

NO. 8 PureGear普格爾

有「手機殼界的坦克車」之稱的美國品牌PureGear，熱門系列「DUALTEK坦克軍規」均通過美國軍規認證，採高吸震矽柔軟墊，分散衝擊力量，再以高密度鋼琴噴烤塗層，強化防刮效果，先前推出「DUALTEK坦克軍規—雪地迷彩」，獨特灰白色迷彩風格，吸引網友狂讚「迷彩帥」、「好好看」。

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NO. 7 ITSKINS

法國品牌ITSKINS以「防摔抗菌」為賣點，不僅通過SGS抗菌測試，產品還分成1M軍規、2M超軍規、3M超軍規，分別表示通過1公尺、2公尺、3公尺軍規等級的防摔測試，是極限運動愛好者的愛用品牌之一。許多網友都相當喜歡ITSKINS的透明殼，認為「漂亮順手」、「手感好到不想換」。

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NO. 6 DEVILCASE 惡魔防摔殼

台灣品牌DEVILCASE，主打可愛又活潑的設計，常常會和知名品牌聯名，像是與布丁狗、工作細胞等推出聯名款，吸引許多粉絲爭相購買。先前DEVILCASE與人氣圖文作家「變種吉娃娃」聯名，手機殼不只印有變種吉娃娃的圖樣，也有通過美國軍規認證，讓粉絲都暴動表示「好想買」、「買了啦」，討論相當熱烈。

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NO. 5 Spigen SGP

韓國品牌Spigen有多款手機殼皆通過美國軍規認證，無論哪個系列都各有愛好者，像是「Ultra Hybrid」系列為透明背蓋，凸顯手機原有的美感，讓網友讚「質感兼具保護性」；「Tough Armor」系列則是以全包式保護手機，四角有氣墊設計降低衝擊力道，還內建60度可立式支架，直接讓手機立在桌上，方便追劇、看影片。

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NO. 4 hoda 好貼

以研發螢幕玻璃保護貼起家的台灣品牌hoda，推出耐摔手機殼後獲得網友肯定，其中討論度最高的就是「柔石軍規防摔保護殼」，通過美國軍規認證，採減震蜂窩式設計，背面PC膚感塗佈，降低指紋附著，讓網友讚「手感很好」、「很喜歡這手感」，還可以自由替換側邊按鈕，隨心情變換喜歡的顏色，非常可愛。

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NO. 3 犀牛盾RhinoShield

台灣品牌犀牛盾不只防摔，多元的款式也是強項之一，時常推出聯名設計款，如鬼滅之刃聯名款、米奇聯名款等，甚至提供客製服務，可在保護殼印上自己的名字或照片，網友讚「真的很美」。犀牛盾熱門系列「SolidSuit」皆通過美國軍規認證，還內嵌蜂巢結構，增加衝擊吸收力，網友實際用了都說「保護性沒話說」、「摔過大約一公尺的高度都安全下莊」。

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NO. 2 Catalyst

主打「防水」特色的美國品牌Catalyst，有多款手機殼皆通過美國軍規認證，大多樣式採單色設計，顏色選擇多元，頗受網友喜愛。

Catalyst有項獨家專利設計「靜音旋鈕」，只要轉一轉旋鈕，即可切換手機靜音模式，讓網友愛不釋手表示「轉轉輪很療癒」，再加上Catalyst還有推出手機吊繩，讓使用者把手機掛在脖子上，避免手機意外從口袋滑出，網友大讚「陪了我兩年也頭好壯壯的」、「穩定好用」。

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image source: niceshop

NO. 1 UAG Urban Armor Gear

美國品牌UAG主打全系列商品皆通過美國軍規認證，常可以看到網友開箱實測，從高處摔下後，裝有UAG保護殼的手機只有輕微損傷，讓網友大驚「太強了」，也有人分享自身經驗「UAG騎山路回家，半路從口袋噴出去，手機完好無缺」、「我用UAG摔了兩次，大約離地150公分都沒事」，因此成為手機殼的熱門選擇。UAG手機殼外觀大多走粗獷路線，適合喜歡簡約或陽剛風格的人。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月19日至2021年05月18日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『軍規級防摔手機殼品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」





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