AirPods不支援ALCA無損音訊 蘋果可能推「全新編碼格式」解決
日前宣佈在Apple Music增加以蘋果自有ALCA (Apple Lossless Audio Codec,蘋果無損音訊編碼)技術提供的無損音訊內容時，蘋果也證實目前市面銷售的AirPods、HomePod及Beats系列都無法支援，但相關消息指出蘋果計畫透過推出另一種聲音編碼格式，讓現有AirPods、HomePod及Beats系列可以聆聽貼近無損音訊內容。
由於目前市面銷售的AirPods、HomePod及Beats系列耳機均以藍牙AAC解碼播放規格，因此無法相容以ALCA編碼技術打造的聲音內容播放，即便透過有線方式連接AirPods Max時也無法支援。
但相關消息指稱，蘋果內部已經著手打造全新聲音編碼格式，將可讓現有AirPods、HomePod及Beats系列耳機聆聽貼近無損音訊內容，但依然會是透過藍牙傳輸方式播放，或許有可能採用藍牙技術聯盟日前公布的低功耗高音質編碼技術LC3。
市場預期蘋果在Apple Music增加無損音訊內容，卻未讓現有市售AirPods、HomePod及Beats系列耳機支援使用，有可能是準備推出新款耳機產品，並且與現行銷售機種作明顯區隔。而此次傳出蘋果仍有可能針對現行耳機產品提供貼近無損音訊內容播放效果的編碼技術，則可能是為了滿足已經購買現有耳機產品的消費者使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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